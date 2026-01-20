CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da bugün su kesintisi var mı? 20-21 Ocak BUSKİ su kesintisi hangi bölgeleri kapsıyor? BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Bursa'da yaşayan vatandaşlar, 20-21 Ocak su kesintisi ne zaman sona erecek? sorusuna yanıt arıyor. Sular saat kaçta gelecek, kesinti kaç saat sürecek? BUSKİ'nin paylaştığı ilçe ve mahalle bazlı su kesintisi detayları burada…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 12:29 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 20-21 OCAK SU KESİNTİSİ

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 20-21 OCAK SU KESİNTİSİ

AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/01/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/01/2026 12:00

Kesim Tarihi: 20/01/2026 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B26 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Haliç Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 20.01.2026 Tarihinde 10:00 ile12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? İddialara yanıt verdi
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Terörsüz Türkiye sürecine "Karayılan" zehri! PKK elebaşından "SDG için silaha sarılırız" mesajı: "Apo’nun başlattığı süreç boşa çıktı"
Singo A. Madrid maçında oynayacak mı? Buruk açıkladı
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk konuşuyor | CANLI Okan Buruk konuşuyor | CANLI 12:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı! 11:55
Real Madrid-Monaco maçı detayları Real Madrid-Monaco maçı detayları 11:50
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı bilgileri Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı bilgileri 11:34
Trabzonspor-F.Bahçe maçının tarihi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının tarihi açıklandı! 11:33
Keys ve Musetti ikinci tura yükseldi! Keys ve Musetti ikinci tura yükseldi! 11:17
Daha Eski
Inter-Arsenal maçı detayları Inter-Arsenal maçı detayları 11:17
Clippers üst üste 6. galibiyetini aldı Clippers üst üste 6. galibiyetini aldı 11:15
G.Saray, Atletico Madrid'i konuk ediyor G.Saray, Atletico Madrid'i konuk ediyor 11:13
G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor G.Saray Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor 11:09
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi ağırlıyor 11:07
F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor F.Bahçe Beko Virtus Bologna'ya konuk oluyor 11:05