Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BURSA BUSKİ 20-21 OCAK SU KESİNTİSİ
ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00
Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
BURSA BUSKİ 20-21 OCAK SU KESİNTİSİ
AKPINAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/01/2026 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 20/01/2026 12:00
Kesim Tarihi: 20/01/2026 10:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B26 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Haliç Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 20.01.2026 Tarihinde 10:00 ile12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
DİĞER