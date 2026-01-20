POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları nereden sorgulanır?

33. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. POMEM başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? 33. dönem POMEM başvuru takvimine dair güncel bilgiler ve sonuç sorgulama ekranı adayların gündeminde yer alıyor. İşte POMEM başvuru sonuçlarıyla ilgili son durum…

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU DETAYLARI AÇIKLANDI MI?

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) öğrenci alımına ilişkin detaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre, Polis Akademisine bağlı POMEM'lere toplam 10 bin öğrenci alınacak. Alım, belirlenen KPSS puan şartlarını taşıyan lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından yapılacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları, ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.

Adayların lisans mezunları için 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünde en az 60,00; önlisans mezunları için ise 2024 KPSS'den P93 puan türünde en az 65,00 puan almış olmaları gerekiyor. Bu şartları sağlayan adayların ayrıca, 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan diğer koşulları da taşımaları gerekiyor.

Kontenjan dağılımına bakıldığında; lisans mezunları arasından 6.800 erkek ve 1.200 kadın, önlisans mezunları arasından ise 1.700 erkek ve 300 kadın aday olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı bildirildi.

POMEM ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar ön başvurularını, 31 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında https://www.ais.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00 olarak açıklandı.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği gereğince, ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak. Bu sıralamaya göre, her dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday, şahsen müracaat etmek üzere çağrılacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmayacak.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

