Sosyal medya devi X, 16 Ocak akşam saatlerinde yaşanan teknik aksaklıklarla gündeme geldi. Saat 18.00 itibarıyla çok sayıda kullanıcı platforma erişemediğini bildirirken, "X çöktü mü, Twitter neden girilmiyor?" aramaları hız kazandı. İnternet servislerinin durumunu anlık olarak takip eden Downdetector, X için kısa sürede binlerce hata bildirimi alındığını paylaştı. Kullanıcılar; zaman akışının yüklenmemesi, mesajların açılmaması ve uygulamanın tamamen erişilemez hale gelmesi gibi problemler yaşadı. Erişim sorununun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, teknik bakım ya da sunucu kaynaklı bir kesinti ihtimali değerlendiriliyor. Peki, X çöktü mü, Twitter neden girilmiyor? İşte cevabı...

X ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

TWITTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Downdetector verileri, X platformunda yaşanan erişim sorunlarının günün büyük bölümünde sınırlı kaldığını, ancak akşam saatleri itibarıyla belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Özellikle saat 18.00'den sonra hata bildirimlerinde ani bir yükseliş yaşandığı, şikâyet sayısının kısa sürede normal seviyelerin üzerine çıktığı görüldü.

Kullanıcı raporlarına göre bu süreçte X'e erişimde ciddi aksaklıklar meydana geldi. Bazı kullanıcılar platforma hiç giriş yapamazken, bazıları ise ana sayfanın yüklenmediğini, gönderilerin görüntülenemediğini ve paylaşımların yenilenmediğini bildirdi. Mobil uygulama ve masaüstü sürümde yaşanan sorunların eş zamanlı olması, problemin kullanıcı kaynaklı değil merkezi bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Erişim probleminin yaşandığı dakikalarda platforma ulaşmak mümkün olmazken, kullanıcıların aktardığı bilgilere göre yaklaşık 10–15 dakika sonra erişim kademeli olarak normale dönmeye başladı. Trafiğin düzelmesiyle birlikte hata bildirimlerinin de hızla azaldığı Downdetector grafiklerine yansıdı.

Yaşanan kısa süreli kesintiye ilişkin X yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun geçici bir sunucu yoğunluğu veya teknik güncelleme kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. Gelişmeler yakından izleniyor.