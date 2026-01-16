ON NUMARA SONUÇLARI 16 OCAK 2026 AÇIKLANDI! İşte kazandıran numaralar

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği On Numara çekilişi, 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlandı. Pazartesi ve cuma günleri düzenlenen çekilişin bu haftaki ikinci ayağı, noter huzurunda saat 20.00'de yapıldı. Çekilişin sona ermesiyle birlikte On Numara sonuçları erişime açıldı. Bilet sahipleri, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yönelirken, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar da netleşti. Peki, 16 Ocak 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte çekilişe dair tüm detaylar…

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kazandıran On Numara çekilişi 20:00'de gerçekleştirildi. Çekiliş de canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarıldı.

16 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

16 Ocak 2026 Cuma günü On Numara çekilişinde kazanan numaralar:

1-4-10-13-14-25-31-35-41-42-43-44-46-47-50-51-54-58-59-67-71-73