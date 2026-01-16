Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TV8'in reyting rekortmeni yapımı Survivor 2026, yeni bölümüyle gündemdeki yerini koruyor. Son yaşanan eleme ve ödül oyunu sonrası izleyiciler, "Survivor 2026 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Yarışmacılar arasındaki gerilimin tırmanacağı yeni bölüm öncesi, Survivor fragmanı büyük merak uyandırdı. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte adada dengeleri değiştirecek gelişmeler de gün yüzüne çıkacak.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Kader Konseyi'nde mavi takım oylama sonucunda Survivor 2026'ya veda eden yarışmacı Dilan Çıtak oldu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI