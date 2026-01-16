Eyüpspor’a kayyum mu atandı? Kayyum kararı neden verildi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Spor kamuoyunun yakından takip ettiği Eyüpspor ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, devam eden bir soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirket için kayyum atanmasına karar verdi. Alınan kararın, şirket faaliyetlerinin şeffaf şekilde yürütülmesi ve mali süreçlerin denetim altına alınması amacı taşıdığı ifade ediliyor. Kayyumlar, soruşturma süresi boyunca şirket yönetiminde yetkili olacak. Peki, Eyüpspor'a kayyum ataması ne anlama geliyor, kulüp faaliyetleri etkilenecek mi? İşte sürece dair tüm detaylar…

EYÜPSPOR'A KAYYUM MU ATANDI?

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Mahkeme tarafından kayyum atanan şirketler şu şekilde sıralandı:

Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş.

Metal Filo Hizmetleri Otomotiv A.Ş.

Metal Auto Motorlu Araçlar A.Ş.

Bi Poliçe Sigorta Acenteliği Ltd. Şti.

BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat Ltd. Şti.

Easy Drive Filo A.Ş.

Metal Oto Ticaret A.Ş.

Metal Mimarlık A.Ş.

Metal Havacılık A.Ş.

Kayyum atanması kararıyla birlikte söz konusu şirketlerin mali ve idari işlemleri, soruşturma süreci boyunca kayyumlar tarafından yürütülecek. Sürece ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.