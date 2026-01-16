CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2026 ATA AÖF final sınav soncu sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2026 ATA AÖF final sınav soncu sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencilerinin günlerdir süren heyecanlı bekleyişi sona erdi! Güz dönemi sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden resmen erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurunun ardından 'sınav notları nasıl öğrenilir?' sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte TC Kimlik numarası ve şifre ile ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 09:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2026 ATA AÖF final sınav soncu sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için sınav maratonunun ardından en kritik süreç olan sonuç heyecanı başladı. Güz dönemi oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler üniversitenin resmi duyuru kanallarına ve Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (OBS) çevrilirken, beklenen haber üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlandı. Arama motorlarında sınav sonuç sorgulama ekranı ve OBS üzerinden not öğrenme konuları araştırılırken detayları sizler için derledik.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Atatürk Üniversitesi tarafından 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF final sınavı sonuçları erişime açıldı. Üniversitenin resmi internet sitesinde, konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI | TIKLA-ÖĞREN

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı!

"Değerli Öğrencilerimiz,

Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarınıza OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenme Yönetim Sistemi'nde (ÖYS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazar (18 Ocak 2026) günü saat 17.00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden sağlanacaktır.

Ayrıca sonuç itirazlarınızı yaparken optik formlarınıza ÖYS'den erişerek itirazda bulunabileceksiniz. Sonuçlar neticesinde mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerimizin e-Devlet bilgilerinin işlenmesi ise sonuç itiraz süreci tamamlandığında gerçekleşecektir. Mezun olan öğrencilerimizin başarılarının devamını diler, kendilerini farklı bir programda yeniden öğrencimiz olarak görmeyi temenni ederiz."

ADIM ADIM ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA

1-) Resmi Sayfaya Giriş Yapın: İlk olarak Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Öğrenci Bilgi Sistemi'nin resmi adresi olan obs.atauni.edu.tr adresine gidin.

2-) Kimlik Bilgilerinizi Girin: Açılan ekranda sizden istenen T.C. Kimlik Numarası (veya kullanıcı adı) ve şifre bilgilerinizi ilgili alanlara doldurun.

2026 ATA AÖF final sınav soncu sorgulama ekranı

3-) Alternatif Giriş (e-Devlet): Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız veya daha hızlı giriş yapmak isterseniz, aynı ekranda bulunan "e-Devlet ile Giriş" butonunu kullanarak da sisteme erişim sağlayabilirsiniz.

4-) Sınav Sonuçları Sekmesine Tıklayın: Sisteme giriş yaptıktan sonra ana menüde yer alan "Öğrenim" veya doğrudan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayın.

5-) Dönem Seçimi Yapın: İlgili listeden "2025-2026 Güz Yarıyılı" seçeneğini işaretleyerek girdiğiniz derslerin sınav notlarını ve harf notlarını görüntüleyin.

6-) Mobil Uygulamayı Kullanın: Dilerseniz sonuçlara "ATA AOF Hibrit" veya "ATA AOF OYS" mobil uygulamaları üzerinden de anlık olarak ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF ÖYS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF OBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Dört büyüklerin Diatta düellosu!
Usta yazarlardan sert eleştiri: Burada ciddi bir sorun var!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Neda Şahin İmamoğlu'nun ekibinin villadaki fuhuş partilerini ifşa etti: 30 bin TL karşılığında cinsel ilişki zorunlu
G.Saray'da rota Hakan! Görüşme ortaya çıktı
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dört büyüklerin Diatta düellosu! Dört büyüklerin Diatta düellosu! 09:15
Usta yazarlardan sert eleştiri: Burada ciddi bir sorun var! Usta yazarlardan sert eleştiri: Burada ciddi bir sorun var! 08:12
Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! 01:15
Beşiktaş kupada doludizgin! Beşiktaş kupada doludizgin! 01:15
En Nesyri'ye İtalyan devi talip oldu! En Nesyri'ye İtalyan devi talip oldu! 01:15
F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! 01:15
Daha Eski
Beşiktaş'ta Abraham perdeyi açtı! Beşiktaş'ta Abraham perdeyi açtı! 01:15
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli 01:15
G.Saray'dan orta saha sürprizi! G.Saray'dan orta saha sürprizi! 01:15
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! 01:15
G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! 01:15
Anadolu Efes üst üste 6. mağlubiyetini aldı! Anadolu Efes üst üste 6. mağlubiyetini aldı! 01:15