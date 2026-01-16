Peki, 2026 emekli ikramiyesi ne kadar olacak, hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Bayram öncesi emeklilerin en önemli beklentilerinden biri olan bayram ikramiyesi, 2026 yılı için yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle maaş zamlarının ardından, "Emekli bayram ikramiyesi arttı mı?" ve "2026 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması beklenirken, tutarlara ilişkin olası artış senaryoları da gündemde. Peki, 2026 yılında emeklilere ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek? Resmi açıklama geldi mi? İşte son durum…

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI NETLEŞTİ! 2026 BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GÖZLER YENİ RAKAMDA

2026 yılına girilmesiyle birlikte SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları kesinleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı. Ayrıca uzun süredir beklenen en düşük emekli maaşı için de hükümet tarafından yüzde 18,48'lik artış kararı alındı.

Maaş zamlarının netleşmesinin ardından gözler, emeklilerin yılda iki kez aldığı bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan ikramiyelerin 2026 yılında ne kadar olacağı, kulislerde en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak hayata geçirilen emekli bayram ikramiyesi, yıllar içerisinde kademeli olarak artırıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle birlikte ikramiye tutarı 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltilmişti.

2026 yılı için ise, memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18,6'lık zam oranının bayram ikramiyelerine de yansıtılması halinde, mevcut 4.000 TL'lik ikramiyenin yaklaşık 4.744 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

KULİSLERDE İKİ RAKAM ÖNE ÇIKIYOR

Ancak Ankara kulislerinde konuşulan rakamlar bununla sınırlı değil. Edinilen bilgilere göre, hükümetin sade ve yuvarlak rakamlar üzerinden bir düzenleme yapmayı değerlendirdiği ifade ediliyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerinin 5.000 TL veya 5.500 TL seviyelerine yükseltilmesi ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Resmi açıklamanın Ramazan Bayramı öncesinde yapılması beklenirken, ikramiye tutarlarına ilişkin nihai kararın Meclis süreci ve bütçe dengeleri doğrultusunda netlik kazanacağı belirtiliyor.