16 OCAK TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı

Haftanın son iş gününde televizyon keyfi yapmak isteyenler için 16 Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Ulusal kanallar bugün de izleyicilere dopdolu bir program listesi sunuyor. Özellikle Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapımlar büyük ilgi görüyor. Gündüz kuşağında eğlence ve magazin programları, akşam saatlerinde ise iddialı diziler ve filmler izleyiciyle buluşuyor. "Bugün TV'de ne var?" diye merak edenler için hazırlanan bu içerikte, tüm kanalların güncel yayın akışını tek sayfada bulabilirsiniz. Kaçırmak istemediğiniz programları önceden planlamak için 16 Ocak 2026 Cuma TV rehberi size yol gösteriyor. İşte bugünün televizyon yayın akışı listesi…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Beyaz'la Joker
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Gülen Gözler
22:00 Umut Kanatları
23:30 Umut Kanatları
01:30 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfaktaki Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A.B.İ.
23:40 Unutursam Fısılda
02:00 Bir Gece Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Vefa Sultan