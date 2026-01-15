CANLI SKOR ANA SAYFA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alımı sürecinin tamamlandığını ve sonuçların resmen açıklandığını duyurdu. 15-26 Aralık tarihlerinde alınan başvuruların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, "Büyük ailemize hoş geldiniz" mesajıyla müjdeyi veren Bakan Göktaş, adayların sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebileceklerini belirtti. Binlerce adayın merakla beklediği bu adım, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç ekranı ve nihai liste haberimizde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın insan kaynağını güçlendirmek amacıyla başlattığı 3 bin personel alım sürecinde beklenen gün geldi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personeller için yapılan başvurular titizlikle incelenerek, sonuçlar 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Kariyer Kapısı (Kamu İşe Alım) platformuna yüklendi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kesinleşen sonuçlar, hem Bakanlığın resmi internet sitesi hem de e-Devlet entegrasyonlu sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı. Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu ilan, atama bekleyen binlerce sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk eğiticisi ve destek personeli için de umut ışığı oldu. İşte sonuç ekranı ve detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU: PERSONEL ALIMI SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla birlikte 3 bin personel alım sonuçları erişime açıldı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.12.2025 tarihinde yayınlanan 3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına 15.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklenmiştir.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 3.000 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacaktır."

Aile Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı

ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 3 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacak. 3 bin personel alımına ilişkin yerleştirme işlemleri, istenilen belgelerin teslim edilmesinin ardından duyurulacak. Süreç şöyle ilerleyecek:

Belge Teslimi ve İnceleme: Yerleşen adayların, kimlik bilgileri, eğitim belgeleri ve adli sicil kayıtları gibi gerekli evrakları, belirtilen tarihler içerisinde Bakanlığın ilgili birimlerine (Genel Müdürlük veya İl Müdürlükleri) teslim etmesi beklenecek.

Arşiv Araştırması: Atama işlemlerinin kesinleşmesinden önce, mevzuat gereği adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreci yürütülecek. Bu sürecin tamamlanma hızı, göreve başlama tarihini doğrudan etkileyecek.

Tebligat ve Göreve Başlama: Arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylara yapılacak resmi tebligatın ardından, personelin yasal süre (genellikle 15 gün) içerisinde görev yerlerine giderek iş başı yapması gerekecek.

