CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kredi kartı temassız limit artışı | 2026 temassız limiti ne kadar oldu?

Kredi kartı temassız limit artışı | 2026 temassız limiti ne kadar oldu?

Milyonlarca kart kullanıcısının beklediği haber geld! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve banka kartlarında şifresiz temassız işlem limitini güncelledi. 1 Temmuz 2024’ten bu yana 1.500 TL olarak uygulanan üst sınır, 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 2.500 TL’ye yükseltildi. Yüzde 66,66 oranında yapılan bu artışla birlikte, kullanıcılar artık marketten giyime kadar pek çok günlük harcamasını çok daha yüksek tutarlarda şifre girmeden, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 11:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kredi kartı temassız limit artışı | 2026 temassız limiti ne kadar oldu?

Dijital ödeme alışkanlıklarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte temassız ödeme sistemlerinde yeni bir eşik daha aşıldı. BDDK tarafından bankalara gönderilen resmi yazı uyarınca, yaklaşık 1,5 yıldır değişmeyen temassız ödeme şifresiz işlem limiti, bugün itibarıyla resmen 2.500 TL oldu. Özellikle enflasyonist ortamda artan harcama tutarları nedeniyle yetersiz kalan eski limit, yerini alışverişlerde hız kazandıracak yeni tutara bıraktı. Sadece fiziksel kartlar için değil, mobil cihazlar üzerinden yapılan ödemeleri de kapsayan bu düzenleme, hem tüketicilerin hem de perakendecilerin ödeme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kredi kartı temassız limit artışı ne kadar oldu?

2026 TEMASSIZ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yeni kararla birlikte, kredi kartı ve banka kartlarında şifresiz temassız ödeme limiti 2 bin 500 TL olarak belirlendi. 1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana 1.500 TL olarak uygulanan bu sınır, 15 Ocak 2026 itibarıyla resmen güncellenmiş oldu. Bu artışla birlikte tüketiciler, 2.500 TL ve altındaki harcamalarında POS cihazına kart şifresi girmek zorunda kalmadan, sadece kartlarını okutarak saniyeler içinde ödemelerini tamamlayabilecekler.

TEMASSIZ İŞLEM LİMİTİ NEDEN ARTIRILDI?

Limit artışının arkasında yatan temel neden, günlük harcama tutarlarındaki artış ve kullanıcı deneyimini iyileştirme isteği oldu.

  • Özellikle market ve akaryakıt gibi temel harcamalarda 1.500 TL'lik eski limitin yetersiz kalması, her iki işlemden birinde şifre girilmesine neden oluyordu.
  • Temassız ödeme, kasada bekleme sürelerini %30 oranında azaltırken, fiziksel temasın en aza indirilmesiyle hijyenik bir alternatif sunmaya devam ediyor.
  • 2024 ve 2025 yıllarındaki fiyat artışları, şifresiz işlem limitinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesini zorunlu kıldı.

Ttemassız limiti ne kadar oldu 2026?

TEMASSIZ LİMİT ARTIŞI İÇİN KART KULLANICILARI NE YAPMALI?

2.500 TL'lik yeni limit için kullanıcıların bankalarına başvurmasına veya kartlarını yenilemesine gerek yoktur. Bankalar, sistemlerini bugünden itibaren bu yeni limite göre güncelledi. Ancak, limit değişikliğinin kartınıza yansıması için yeni limitin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapacağınız ilk işleminizi şifreli (kartı takarak) gerçekleştirmeniz gerekebilir. Bu işlemden sonra temassız limitiniz otomatik olarak 2.500 TL'ye yükselecektir.

TEMASSIZ LİMİT DÜŞÜRÜLEBİLİR Mİ?

BDDK'nın belirlediği 2.500 TL bir "üst sınırdır". Eğer güvenliğiniz konusunda endişeleriniz varsa veya kartınızın kaybolması durumunda riskinizi minimize etmek isterseniz, bankanızın mobil uygulaması üzerinden temassız limitinizi dilediğiniz tutara (örneğin 500 TL veya 1.000 TL) düşürebilir ya da temassız özelliği tamamen kapatabilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Talisca'dan flaş transfer açıklaması!
F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
İBB'deki narko-sapkın ağa girildi! "İmamoğlu'nun yasak aşkı" denilen Derya Çayırgan gözaltına alındı | 18 şüpheli yakalandı
Kante'nin sözleşme detayları belli oldu!
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 12:08
F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! F.Bahçe'nin yeni transferi Liva'dan! 11:55
Talisca'dan flaş transfer açıklaması! Talisca'dan flaş transfer açıklaması! 11:38
Kupada günün VAR hakemleri açıklandı! Kupada günün VAR hakemleri açıklandı! 11:13
Yarım altın bugün ne kadar? | 15 Ocak 2026 Yarım altın bugün ne kadar? | 15 Ocak 2026 10:58
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 10:58
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! 10:47
Adem Bona'lı 76ers, Cavaliers'a yenildi Adem Bona'lı 76ers, Cavaliers'a yenildi 10:47
1. Lig'de 21. hafta başlıyor! İşte maç programı 1. Lig'de 21. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:42
Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! 10:32
Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası! Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası! 10:27
Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! 10:01