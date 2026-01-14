Altın yatay seyre geçti! 14 Ocak Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Hafta başında sergilediği agresif yükselişle 6 milyon 425 bin lira seviyesini test eden altın, uluslararası piyasalardaki seyre paralel olarak sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 oranında azalarak 6 milyon 405 bin liraya gerilerken; altının onsu uluslararası arenada 4 bin 608 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Zirve sonrası yaşanan bu sembolik düşüş, piyasalarda 'sağlıklı bir düzeltme' olarak nitelendirilirken, yatırımcıların gözü bu geri çekilmenin kalıcı olup olmayacağına çevrildi. İşte 14 Ocak 2026 Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:55
CANLI ALTIN FİYATLARI 14 OCAK 2026 | Ocak ayının ortasında tüm zamanların rekorlarını zorlayan altın piyasası, haftanın ortasına girerken yerini temkinli bir bekleyişe bıraktı. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4 bin 608 dolar gibi tarihi yüksek seviyelerde işlem görerek gücünü korusa da, iç piyasada kar realizasyonlarının etkisiyle ufak çaplı bir gevşeme kaydedildi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatının 6 milyon 405 bin liraya inmesi, rekor sonrası piyasanın yeni bir denge noktası aradığını gösterirken; uzmanlar, %0,3'lük bu kaybın ana yükseliş trendini bozacak bir değişimden ziyade teknik bir dinlenme olduğu görüşünde hemfikir. Peki bugün gram altın ne kadar? 14 Ocak 2026 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.412,50 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.413,47 TL

Canlı altın fiyatları 14 Ocak 2026

14 OCAK ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,12 (Alış) - 43,17 (Satış)

◼EURO: 50,24 (Alış) - 50,34 (Satış)

◼STERLİN: 57,97 (Alış) - 58,08 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 608 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 608 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 405 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0464, satışta 43,2189 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0308, satışta 43,2032 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1647, sterlin/dolar paritesi 1,3438 ve dolar/yen paritesi 158,994 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 artışla 65,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (14 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.412,50₺

Gram Altın Satış: 6.413,47₺

Çeyrek Altın Alış: 10.506,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.601,00₺

Yarım Altın Alış: 21.011,00₺

Yarım Altın Satış: 21.202,00₺

Tam Altın Alış: 41.251,25₺

Tam Altın Satış: 42.062,71₺

Ata Altın Alış: 42.540,35₺

Ata Altın Satış: 43.611,03₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.832,91₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.869,15₺

Gümüş Alış: 124,74₺

Gümüş Satış: 124,80₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Ocak Çarşamba günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.

