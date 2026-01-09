Muğla deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu? AFAD şiddetini açıkladı

Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre, Akdeniz merkezli, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında orta şiddette bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken; uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliği yakından takip ediyor. Depremin saati, derinliği ve tam merkez üssüne dair tüm detaylar merak edilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilerle detayları derledik. İşte Muğla depremi ayrıntıları...

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM: 4,1 İLE SALLANDI

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen sarsıntının şiddeti 4,1 olarak ölçüldü. 10 Ocak 2026 Cumartesi günü, saat 05.55'te yaşanan depremin derinliği ise 40.08 km olarak ölçüldü. Orta ölçekli bu sismik hareket, Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde ise revize edilerek 4,0 olarak kayıtlara geçti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Depremin merkez üssüne en yakın bölge olan Fethiye başta olmak üzere Muğla genelinde (Menteşe, Ula, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Fethiye) sarsıntı belirgin şekilde hissedildi. Aydın, özellikle güney ilçelerinde (Çine, Didim, Söke)k) sarsıntı hissedilirken depremin Akdeniz açıklarında gerçekleşmesi nedeniyle Antalya'nın batı sahil şeridinde (Kaş, Demre) hafif sarsıntılar hissedildi.