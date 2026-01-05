Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2026? Sınıflandırma sonuçları

2026 yılında askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için beklenen sınıflandırma sürecinde takvim netlik kazandı. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerleri ve celp dönemlerini içeren resmi duyuruyu yayımlayarak süreci resmen başlattı. Buna göre bedelli askerlik yapanlar ile yedek subay, astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlüler, birlik bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Belirlenen tarihler doğrultusunda sevk belgelerini temin eden yükümlüler, birliklerine katılım sağlayacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2026? İşte, MSB sınıflandırma sonuçları...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre, 2026 askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak. Yükümlüler, bu tarihten itibaren e-Devlet'e T.C. kimlik bilgileriyle giriş yaparak bedelli askerlik yerleri dahil olmak üzere tüm sınıflandırma detaylarını kolayca sorgulayabilecek. Askerlik sürecine dair merak edilen bilgiler, belirtilen tarihle birlikte netlik kazanmış olacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sınıflandırması tamamlanan yükümlüler için ikinci bir değerlendirme süreci uygulanmayacak. Bu kapsamda 29 Ocak, 2026 yılında askere alınacak adayların görev yapacakları birliklerin kesinleştiği tarih olarak öne çıkıyor. Bundan sonra yer değişikliği ya da yeniden sınıflandırma yapılması söz konusu olmayacak.

2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Sınıflandırma sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte yükümlülerin sevk takvimi de kesinleşti. Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği plana göre yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin askere sevkleri üç etap halinde yapılacak. Buna göre ilk grup 5 Şubat 2026'da birliklerine katılacak. İkinci grup erler için sevk tarihi 5 Mart 2026 olarak belirlenirken, üçüncü grup erler ise 2 Nisan 2026 tarihinde silah altına alınacak. Böylece 2026 askerlik süreci planlı şekilde kademeli olarak ilerleyecek.

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınıflandırma sürecinin tamamlanmasının ardından sevk belgelerinin alınacağı tarihler de netleşti. Birinci grupta yer alan yükümlüler, sonuçların duyurulduğu 29 Ocak'tan itibaren sevk belgelerine e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden ulaşabilecek. İkinci ve üçüncü grupta bulunanlar ise kendi sevk tarihlerinden 10 gün önce aynı yollar üzerinden belgelerini temin edebilecek.

Öte yandan önceki dönemlerde sınıflandırıldığı halde geçerli bir mazeret sunmadan bakaya kalanlar ile yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılıp yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, er statüsünde silah altına alınacak. Sevk belgesini almayan ya da belgesini aldığı halde birliğine zamanında katılmayanlar hakkında ise mevzuat kapsamında yasal işlemler uygulanacak.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL ALINIR?

Askerlik görevine sevk edilecek yükümlülere, ADNKS'de kayıtlı ikamet adresleri ile katılacakları eğitim birlikleri arasındaki mesafe dikkate alınarak yol ve iaşe ödemesi yapılacak. Bedelli askerlik dahil tüm statülerde birliğine gidecek olanlar, bu ödemelerini kimlikleriyle PTT şubelerinden ya da PTT kartlarıyla PttMatik cihazlarından alabilecek.

Bunun yanı sıra, askerlik süresi boyunca kullanılmak üzere banka kartı bulunmayan yükümlüler, istedikleri herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırma imkanına sahip olacak. Bu düzenleme ile ödemelerin daha kolay ve hızlı şekilde yapılması amaçlanıyor.