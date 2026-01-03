CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 3 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 3 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Vatandaşlar, “3 Ocak 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı”, “Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar” gibi başlıkları araştırıyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişime açıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 22:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 3 Ocak Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 3 Ocak 2026 Sayısal Loto sonuçları için beklenen açıklama geldi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda tamamlandı ve kazanan numaralar kamuoyuyla paylaşıldı. Loto severler, "3 Ocak Sayısal Loto kazanan numaralar", "Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula" ve "büyük ikramiye devretti mi?" sorularına yanıt arıyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online internet sitesi, mobil uygulama ve yetkili bayiler üzerinden öğrenilebiliyor.

Sayısal Loto sonuçları için tıkla

3 OCAK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

30 - 47 - 58 - 68 - 70 - 78 SüperStar: 37 Joker: 89

Çılgın Sayısal Loto 31 Aralık kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
F.Bahçe'ye transferde kötü haber!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Trump Maduro’ya ilişkin açıklamalarda bulundu: "Venezuela’yı biz yöneteceğiz"
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif!
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'a Lecce şoku! Juventus'a Lecce şoku! 22:36
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 21:05
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 20:11
F.Bahçe'de Frattesi gelişmesi! Kararı... F.Bahçe'de Frattesi gelişmesi! Kararı... 19:24
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! 18:58
Trabzonspor parkede durdurulamıyor! Trabzonspor parkede durdurulamıyor! 17:57
Daha Eski
F.Bahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! F.Bahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! 17:52
Old Firm'de kazanan Rangers! Old Firm'de kazanan Rangers! 17:44
Aston Villa zirve takibini sürdürdü! Aston Villa zirve takibini sürdürdü! 17:33
Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı 17:08
Kayserispor Semih Güler ile anlaştı Kayserispor Semih Güler ile anlaştı 17:01
F.Bahçe'de Samsun mesaisi! F.Bahçe'de Samsun mesaisi! 16:59