Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Memur emekli maaşı zammı 2026 için kritik süreç devam ediyor. Ocak ayında uygulanacak maaş artışı öncesinde, memur emekli maaşı ne kadar olacak? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Zam oranının netleşmesi için enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyonu sonrası memur emeklilerinin alacağı maaş zammı kesinleşecek. İşte 2026 memur emekli ocak zammına dair son gelişmeler…

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU? ENFLASYON TAKVİMİ BEKLENİYOR

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği maaş zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. TÜİK'in 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında, memur emekli maaşlarına yapılacak nihai zam oranı netlik kazanacak. Zam düzenlemesinin kısa sürede yasalaşması halinde, emekli memurların Ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlarını alması hedefleniyor.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI 2026 NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına yılda iki kez, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda artış yapılıyor. 2026 yılının ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Kasım ayı enflasyon verileri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, kümülatif zam oranı yüzde 17,57 seviyesine ulaştı. Bu artışa ek olarak, memur emeklileri için 1.000 TL taban aylık artışı da uygulanacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM HESAPLAMASI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez, 6 aylık TÜFE oranı kadar maaş zammı alıyor. Açıklanan verilere göre aylık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Bu veriler doğrultusunda 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak hesaplandı. Buna göre, 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 18.773 TL'ye yükseldi. Merkez Bankası beklentisine göre en düşük emekli maaşının 18.975 TL, AA Finans beklentisine göre ise 18.952 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda en düşük memur maaşı 43.726 TL seviyesinde bulunuyor. Kasım ayı enflasyon verileri esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, zam sonrası en düşük memur maaşının 60.366 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise yapılan hesaplamalara göre 27.651 TL seviyesine çıkacak.

KASIM AYI VERİLERİNE GÖRE GÜNCEL ZAM HESAPLAMASI

5 aylık enflasyon: %11,21

Enflasyon farkı: %5,91

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif artış: %17,57