Milli Piyango 30.000 TL kazanan numaralar 2026 | Yılbaşı Çekiliş sonuçları!

Milli Piyango çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da büyük heyecanla bekleniyor. Kazanan büyük ikramiye numaralarının yanı sıra 170 bilete 30.000 TL ikramiye ödeniyor. Bu yöntem, büyük ikramiye sahibi olamayan bilet sahiplerine teselli olması adına uygulanıyor. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar, 30.000 TL kazanan numaraları merak ediliyor. Peki, Milli Piyango 30.000 TL kazanan numaralar 2026 belli oldu mu? Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2026 ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO 30.000 LİRA KAZANAN NUMARALAR

0013525 - 0065932 - 0125623 - 0170946 - 0241331 - 0466471 - 0762354 - 0812603 - 0832010 - 0876967 - 0886496 - 0890414 - 0909840 - 0913248 - 0975319 - 1022395 - 1074545 - 1095808 - 1221000 - 1417038 - 1463299 - 1561801 - 1593258 - 1615544 - 1631171 - 1672837 - 1698677 - 1801780 - 1978019 - 2096139 - 2124092 - 2207331 - 2244359 - 2290659 - 2310957 - 2540464 - 2557351 - 2565641 - 2570166 - 2674808 - 2706557 - 2861773 - 2944834 - 3059245 - 3179737 - 3181807 - 3288062 - 3293112 - 3448901 - 3724521 - 3753688 - 3775744 - 3827075 - 3827673 - 3881161 - 3907734 - 3913136 - 3941947 - 3999675 - 4002064 - 4100352 - 4227031 - 4257484 - 4331758 - 4343577 - 4346644 - 4357602 - 4512656 - 4571113 - 4621902 - 4683082 - 4807858 - 4948184 - 4975978 - 4981579 - 4989206 - 4999637 - 5043091 - 5141512 - 5185026 - 5216126 - 5216859 - 5269782 - 5396190 - 5404383 - 5409552 - 5504570 - 5541660 - 5623673 - 5666750 - 5762603 - 5781379 - 5853822 - 5949345 - 6068984 - 6091256 - 6145147 - 6352977 - 6395580 - 6432918 - 6468649 - 6499274 - 6513361 - 6554650 - 6576892 - 6579914 - 6653551 - 6737651 - 6749006 - 6769448 - 6938626 - 6952176 - 6968732 - 7019242 - 7068470 - 7197020 - 7197390 - 7207651 - 7233062 - 7375160 - 7615761 - 7620853 - 7643502 - 7655076 - 7691675 - 7703712 - 7721223 - 7727853 - 7742278 - 7752062 - 7775081 - 7928623 - 7948413 - 7969409 - 8107285 - 8212301 - 8282108 - 8351702 - 8439256 - 8490485 - 8514671 - 8552581 - 8663248 - 8708738 - 8752552 - 8758808 - 8785347 - 9012975 - 9014688 - 9034875 - 9047658 - 9064242 - 9122918 - 9202727 - 9240579 - 9286014 - 9308048 - 9320586 - 9364501 - 9429728 - 9437247 - 9548663 - 9711584 - 9757270 - 9845798 - 9878151 - 9886010 - 9912539 - 9984400 - 9990185

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU 2026?

Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ancak henüz büyük ikramiye ve amorti sonuçları belli olmadı. 31 Aralık 2025 günü gerçekleştirilecek çekiliş takvimine göre, gün boyu farklı ikramiye kategorilerinde çekilişler devam edecek olsa da milyonların gözü kulağı gece yarısına doğru yapılacak büyük finalde olacak. Şanslı numaraların belirlenmesiyle birlikte sonuçlar anlık olarak sisteme yüklenecek ve bilet sorgulama ekranı aktif hale getirilecek.

👉2026 BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE👈

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Çekiliş maratonu 31 Aralık Çarşamba günü, saat 18.30 itibarıyla küçük ve orta ölçekli ikramiyelerin belirlenmesiyle başlayacak. Gecenin en kritik anı olan 800 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23.15 ile 23.30 arasında gerçekleştirilecek. Bu dev heyecanı canlı izlemek isteyenler için seçenekler ise oldukça geniş. İşte canlı izleme seçenekleri:

1️⃣Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden tüm çekiliş süreci kesintisiz yayınlanacak.

2️⃣Büyük ikramiye ve amorti çekiliş anları, saat 23.00'ten itibaren anlaşmalı ulusal kanallarda canlı olarak ekranlara gelecek.

3️⃣Çekiliş sonuçları belirlenir belirlenmez sıralı tam liste ve hızlı bilet sorgulama motoru yine resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

2026 AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı rekor kırarken, gözler doğal olarak en büyük paya ve teselli ikramiyesi olan amortiye çevrildi. Bu yılki büyük ikramiye tam 800 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtım garantili sistem sayesinde bu dev tutarın tamamı, şanslı bilet sahiplerinin olacak. Öte yandan, biletine büyük ikramiye çıkmayan ancak en azından bilet parasını geri almak isteyen milyonlarca kişinin beklediği amorti tutarı ise biletin satış fiyatı kadar olacak. Yani amorti isabet eden bir çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet 600 TL kazandıracak.

İkramiye dağılımında bu yıl katılımcıları sevindiren en büyük gelişme, ikramiye paylarının bilet tipine göre (tam, yarım, çeyrek) sadece ana tutarı bölmesi, ancak kazanma şansının her bilet için eşit olmasıdır. Özellikle çeyrek biletin yoğun ilgi gördüğü çekilişte, 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi durumunda tam 4 kişi 200'er milyon TL'lik servetin sahibi olacak. Amorti numaraları ise çekilişin en sonunda, iki farklı rakam olarak belirlenecek ve biletinin son hanesi bu rakamlardan biri olan herkes ödediği ücreti kuruşu kuruşuna geri alabilecek.

Bilet Türü Amorti tutarı Büyük ikramiye payı TAM BİLET 600 TL 800 milyon YARIM BİLET 300 TL 400 milyon ÇEYREK BİLET 150 TL 200 milyon

GEÇMİŞ YILLARIN ŞANSLI RAKAMLARI

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri tarihinde bazı rakamlar, diğerlerine oranla daha sık küreden çıkmasıyla "şanslı" olarak nitelendiriliyor. İstatistiklere göre, son yıllarda büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar incelendiğinde 3, 2, 1 ve 7 rakamlarının çekiliş listelerinde en sık görülen rakamlar olduğu göze çarpıyor. Özellikle son hanesinde bu rakamları taşıyan bilet sahipleri, geçmiş yılların verilerine dayanarak kendilerini daha şanslı hissederken, en az çıkan rakamlar arasında ise genellikle 0 ve 6 bulunuyor. Uzmanlar her çekilişin bağımsız bir olasılık olduğunu hatırlatsa da, nostalji ve istatistik meraklıları her yıl bu rakamları analiz etmeden bilet seçimini yapmıyor.

Rakamların yanı sıra büyük ikramiyenin coğrafi dağılımı da her yıl en çok konuşulan konulardan biri. Geçmiş yılların verilerine göre Türkiye'nin en şanslı ili, nüfus yoğunluğuna da paralel olarak açık ara farkla İstanbul oluyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana ve Antalya takip ediyor. Son 10 yılın çekiliş sonuçları baz alındığında, büyük ikramiyenin genellikle çeyrek bilete isabet ettiği görülse de, son iki yıldır uygulanan "tamamı dağıtım garantili" sistem, ikramiyenin tek bir kişiye (tam bilet) gitme ihtimalini de istatistiksel olarak canlı tutuyor.

MİLLİ PİYANGO İSTATİSTİKLERİ

En Çok Çıkan Rakamlar: 3, 2, 1, 7, 5

En Çok Çıkan Rakamlar: 3, 2, 1, 7, 5 En Az Çıkan Rakamlar: 0, 6, 9

En Şanslı İller: İstanbul (36 kez), Ankara (15 kez), İzmir (10 kez)

En Şanslı Bilet Türü: Çeyrek Bilet (İstatistiksel olarak en çok satılan tür olduğu için)