İstanbul'da fırtına deniz ulaşımını vurdu: 31 Aralık iptal seferler!

Marmara Denizi genelinde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul'un ulaşım ana arterlerinden biri olan deniz hatlarını kilitledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından, deniz otobüsü ve feribot işletmeleri yolcu güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla seferlerini durdurduğunu açıkladı. Sadece şehir içi hatlar değil, İstanbul'u Bursa, Yalova ve Bandırma gibi komşu şehirlere bağlayan stratejik seferlerin de askıya alınmasıyla birlikte gözler iptal seferlere çevrildi. İşte 31 Aralık 2025 tarihli İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal seferler...

31 ARALIK İDO İPTAL SEFERLER

İDO'nun resmi internet sitesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

Yalova-Pendik 01.01.2026 07:00 | Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 01.01.2026 Yalova-Pendik 07:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Yenikapı 01.01.2026 07:15 | Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 01.01.2026 Yalova-Yenikapı 07:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yenikapı-Yalova 01.01.2026 07:45 | Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 01.01.2026 Yenikapı-Yalova 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Pendik-Yalova 01.01.2026 08:00 | Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 01.01.2026 Pendik-Yalova 08:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

31 ARALIK BUDO İPTAL SEFERLER

01.01.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 01.01.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

31 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER

Şehir Hatları'nın resmi web sitesinde ise iptal sefer bulunmadığı bilgisine yer verildi.

