CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul'da fırtına deniz ulaşımını vurdu: 31 Aralık iptal seferler!

İstanbul'da fırtına deniz ulaşımını vurdu: 31 Aralık iptal seferler!

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında büyük aksamalara yol açtı. Güvenli seyir imkanının ortadan kalkmasıyla birlikte İDO, BUDO ve Şehir Hatları birçok seferini geçici süreliğine durdurma kararı aldı. Marmara Denizi’ndeki yüksek dalga boyu nedeniyle Bursa, Bandırma ve adalar hatları başta olmak üzere boğaz hattındaki vapur seferlerinde de iptaller yaşanıyor. 31 Aralık İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal seferler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 07:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul'da fırtına deniz ulaşımını vurdu: 31 Aralık iptal seferler!

Marmara Denizi genelinde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul'un ulaşım ana arterlerinden biri olan deniz hatlarını kilitledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından, deniz otobüsü ve feribot işletmeleri yolcu güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla seferlerini durdurduğunu açıkladı. Sadece şehir içi hatlar değil, İstanbul'u Bursa, Yalova ve Bandırma gibi komşu şehirlere bağlayan stratejik seferlerin de askıya alınmasıyla birlikte gözler iptal seferlere çevrildi. İşte 31 Aralık 2025 tarihli İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal seferler...

İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli!

31 ARALIK İDO İPTAL SEFERLER

İDO'nun resmi internet sitesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

  • Yalova-Pendik 01.01.2026 07:00 | Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 01.01.2026 Yalova-Pendik 07:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
  • Yalova-Yenikapı 01.01.2026 07:15 | Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 01.01.2026 Yalova-Yenikapı 07:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
  • Yenikapı-Yalova 01.01.2026 07:45 | Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 01.01.2026 Yenikapı-Yalova 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
  • Pendik-Yalova 01.01.2026 08:00 | Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 01.01.2026 Pendik-Yalova 08:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

👉İDO iptal seferleri anlık takip etmek için TIKLAYIN👈

İDO 31 Aralık 2025 iptal seferler

31 ARALIK BUDO İPTAL SEFERLER

  • 01.01.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 01.01.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

👉BUDO iptal seferleri anlık takip etmek için TIKLAYIN👈

BUDO 31 Aralık 2025 iptal seferler

31 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER

Şehir Hatları'nın resmi web sitesinde ise iptal sefer bulunmadığı bilgisine yer verildi.

👉ŞEHİR HATLARI iptal seferleri anlık takip etmek için TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak...
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
DİĞER
Süper Lig'e bu sene de teknik direktör dayanmadı! İşte gönderilen isimler...
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Daha Eski
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 00:14
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 00:14
Milan’dan Icardi planı! Milan’dan Icardi planı! 00:14