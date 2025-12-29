CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Uzak Şehir bu akşam neden yok 29 Aralık? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Uzak Şehir bu akşam neden yok 29 Aralık? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Uzak Şehir'in 29 Aralık Pazartesi günü olup, olmadığı merak ediliyor. Diziseverler tarafından araştırılan bu konu hakkında, "Uzak Şehir bu akşam var mı?", "Uzak Şehir 29 Aralık Pazartesi günü var mı?" ve "Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?" gibi konular gündem olmayı sürdürüyor. İşte, 29 Aralık 2025 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 20:01
Uzak Şehir bu akşam neden yok 29 Aralık? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'in 29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin hayranları, "Uzak Şehir bugün var mı?", "29 Aralık'ta Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı?" ve "Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Tüm gözler, 29 Aralık 2025 Pazartesi Kanal D yayın akışına çevrilmiş durumda. İşte detaylar...

Uzak Şehir bu akşam neden yok 29 Aralık? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir yeni bölümü merakla beklenirken, diziseverler "Uzak Şehir bu akşam var mı?" sorusunu araştırıyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde oynadığı Uzak Şehir, 29 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor.

Uzak Şehir bu akşam neden yok 29 Aralık? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

UZAK ŞEHİR BUGÜN NEDEN YOK?

Uzak Şehir'in 29 Aralık Pazartesi günü yılbaşı haftasından dolayı ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer almayan Uzak Şehir'in yeni bölümünün ne zaman olacağı ise merak ediliyor.

Uzak Şehir bu akşam neden yok 29 Aralık? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir yeni bölümünün yılbaşı haftasından sonra ekranlara gelmesi bekleniyor.

UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Uzak Şehir bu akşam neden yok 29 Aralık? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

KANAL D YAYIN AKIŞI 29 ARALIK 2025 PAZARTESİ

18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Derinlerdeki Dehşet
22.15 Derinlerdeki Dehşet
00.30 Titana Saldırı
02.00 Poyraz Karayel
04.00 Üç Kız Kardeş

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
