Haberler Haberler Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Netflix’in dünya çapında büyük ilgi gören dizisi Stranger Things’in 5. sezonu, iki parça halinde izleyiciyle buluşuyor. İlk kısım sonrası gözler şimdi Stranger Things 5. sezon 2. kısım yayın tarihi ve saatine çevrildi. Dizinin final bölümlerini kapsayan ikinci kısım, hikâyenin en kritik anlarını ekrana taşıyacak.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 08:21
Final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Stranger Things, 5. sezon 2. kısım bölümleriyle hayranlarına unutulmaz bir kapanış sunmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk kısmında yaşanan gelişmelerin ardından, izleyiciler şimdi Stranger Things yeni bölümler ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Netflix'te yayınlanan diziler genellikle global olarak aynı anda erişime açılıyor. Bu nedenle Stranger Things 5. sezon 2. kısım bölümlerinin, yayın gününde sabah saatlerinde (10.00) platformda yer alması bekleniyor. Final bölümleriyle dizinin tüm sırlarının ortaya çıkması ve hikâyenin tamamlanması öngörülüyor.

STRANGER THINGS FİNALİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Stranger Things'in 5. sezonunun 2. kısmı Türkiye'de 26 Aralık Cuma sabahı saat 04:00'te erişime açılacak.

STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?

Stranger Things, Indiana eyaletindeki Hawkins adlı küçük bir kasabada yaşanan esrarengiz olayları konu alır. Hikâye, bir grup çocuğun yakın arkadaşları Will Byers'ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başlar. Will'in kayboluşu, kasabada normal görünen hayatın ardındaki karanlık sırları ortaya çıkarır.

HAWKINS VE UPSIDE DOWN GİZEMİ

Will'i arama çalışmaları sırasında çocuklar, doğaüstü güçlere sahip gizemli bir kız olan Eleven ile tanışır. Eleven'ın varlığı, Hawkins'te gizlice yürütülen devlet destekli bilimsel deneylere ve paralel bir evren olan "Upside Down (Ters Dünya)" gerçeğine işaret eder. Upside Down, karanlık, tehlikeli ve canavarlarla dolu alternatif bir boyuttur. Hawkins'te yaşanan olağanüstü olayların kaynağı da bu dünyadır.

