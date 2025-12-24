CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 24 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 24 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılan 24 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyordu. Bu haftanın şanslı kişisi, büyük ikramiye olan 475 milyon 401 bin 932 TL'yi almaya hak kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişileri noter huzurunda yapılıyor ve MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte, 24 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 21:38
Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 24 Aralık Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 24 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

24 Aralık Sayısal Loto sonuçları

24 ARALIK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

24-60-30-13-40-75 Joker: 47 SüperStar: 42

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 27 Aralık Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleşecek.

Çılgın Sayısal Loto 24 Aralık kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

