Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? TÜRK-İŞ katılacak mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında yapılacak zam oranını belirlemek için 2. kez bir araya geliyor. İşveren ve hükümet kanadından oluşan temsilcilerle yapılan toplantıların ilkine TÜRK-İŞ katılmadı. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, 2025 asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından komisyonun yapısını eleştirerek köklü değişim yapılmadığı takdirde toplantılara dahil olmayacağını duyurmuştu. Peki TÜRK-İŞ 2. toplantıya katılacak mı? İşte toplantının tarihi, saati ve merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2. toplantısını 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Komisyonun, aralık ayı sonuna kadar dört toplantı yaparak yeni asgari ücret rakamını belirlemesi ve kamuoyuna duyurması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantı tarihine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır." denildi.

2. TOPLANTIYA TÜRK-İŞ KATILACAK MI?

Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret görüşmelerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, 12 Aralık'ta ilk asgari ücret toplantısının yapıldığını hatırlatarak," Asgari ücret görüşmeleri kapsamında da hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Bu hafta perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek" dedi.

Bir basın mensubunun, "Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşme olacak mı, ayrıca bir davet söz konusu mu?" sorusu üzerine Işıkhan. "Biz resmi daveti yaptık resmi davet sonrasında zaten Türk-İŞ Genel başkan yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" açıklamasında bulundu.

İLK TOPLANTIDA NE OLDU?

İşçi temsilcilerinin masaya oturmadığı ilk toplantıda zam rakamı konuşulmazken, asgari ücret artışına alt yapı oluşturacak istatistiki veriler paylaşıldı. Toplantı öncesinde Bakan Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile ön görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi adına sendika temsilcilerinin taleplerini dinleyen Işıkhan, her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyonun çalışmaları açısından önemli olduğunu belirtti. Sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemli olduğunu, sendikaların asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini kaydeden Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

RAKAM KONUŞULMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirdi. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcileri ilk kez masaya oturmadı. Hükümet ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri toplantıya katıldı.

Komisyonu'nun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmedi. Hükümet ve işveren temsilcileri beklentiler ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistikleri paylaştı.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

7 milyonun üzerinde çalışan başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 TL.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İşçi kanadı temsil eden Türk-İş'in katılması öngörülmeyen toplantıda bu kez asgari ücrete yapılacak zam alt yapı oluşturan veriler masaya yatırılacak. Asgari ücret zammı açıklanmasının geçmiş yıllarda olduğu gibi son dakikaya kalması beklenmiyor. Zam oranının son toplantıya kalmadan üçüncü toplantıda netleşmesi öngörülüyor.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31,17 çıktı. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde 7 milyonu aşan asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masaya yatırılacak zam oranına ilişkin senaryolar şöyle: