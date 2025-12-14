CANLI ALTIN FİYATLARI | 14 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugün gram altın ne kadar, kaç TL? sorusu 14 Aralık itibarıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan anlık dalgalanmalar nedeniyle gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Özellikle küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:55
CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın ne kadar, kaç TL? 14 Aralık altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, piyasadaki anlık değişimlerle birlikte sık sık güncelleniyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları öğrenmek için serbest piyasa ve kuyumcu fiyatlarını karşılaştırıyor. 13 Aralık itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler, yatırım kararları açısından önem taşıyor. İşte 14 Aralık güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile piyasalardaki son durum…

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.901,44TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.902,25TL

Canlı altın fiyatları 14 Aralık 2025

14 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,68 (Alış) - 42,70 (Satış)

◼EURO: 50,15 (Alış) - 50,16 (Satış)

◼STERLİN: 56,87 (Alış) - 57,15 (Satış)

Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (14 Aralık)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (14 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.901,44₺

Gram Altın Satış: 5.902,25₺

Çeyrek Altın Alış: 9.625,00

Çeyrek Altın Satış:9.710,00

Yarım Altın Alış: 19.297,00

Yarım Altın Satış: 19.415,00₺

Tam Altın Alış:38.352,00₺

Tam Altın Satış: 38.681,00₺

Ata Altın Alış: 39.536,00₺

Ata Altın Satış: 39.739,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.387,94₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.626,14₺

Gümüş Alış: 84,88₺

Gümüş Satış: 84,94₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Aralık Pazar günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.

