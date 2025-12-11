8 - 14 Aralık 2025 Haftalık Burç Yorumları: Bu hafta burçları neler bekliyor?

8–14 Aralık 2025 haftası, Mars, Satürn ve Neptün arasındaki sert açılar nedeniyle gökyüzünde oldukça yoğun ve zorlu enerjileri barındırıyor. Bu hafta ilerlemek ile engellenmek arasında sıkışmış hissedebilir, motivasyonunuzu korumakta zorlanabilirsiniz. Astrolojik açıdan bakıldığında, hem ilişkiler hem finans hem de sağlık konularında dikkatli adımlar atılması gerekiyor. Mars–Satürn Karesi: Engellenme ve Yavaşlama Enerjisi 9 Aralık'ta kesinleşen Mars–Satürn karesi, haftanın en sert etkisi olarak öne çıkıyor. Bu açı; İrade sınavlarının artmasına, Enerji düşüklüğüne, Kaza, düşme ve sakarlıklara, Otorite figürleriyle çatışmalara işaret ediyor. Bu süreçte ısrarcı olmak yerine strateji üretmek çok daha kazandırıcı olacaktır. Merkür–Uranüs Karşıtlığı: Ani Haberler ve İletişim Krizleri 10 Aralık'ta devreye giren bu karşıtlık, elektronik cihazlar, haberleşme ve sosyal medya alanlarında beklenmedik gelişmeler yaratabilir. Bu nedenle önemli belgeleri, mesajları ve anlaşmaları iki kez kontrol etmek gerekiyor. Merkür Yay Burcunda: Zihinsel Dağınıklık Artıyor 12 Aralık itibarıyla Merkür'ün Yay burcuna geçişi; Daha iyimser, Daha geniş perspektifli bir düşünce yapısını desteklerken, detay kaçırma ve dağılma riskini de artırıyor.