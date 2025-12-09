CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI | 9 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından izlemeye devam ediyor. Peki, çeyrek altın bugün kaç TL oldu? Gram altın fiyatı ne seviyede? 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla çeyrek, gram, yarım ve ons altın satış rakamları merak edenler için derlendi. İşte günün en güncel altın fiyatları

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI | Ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar güncel rakamları anbean takip ediyor. Peki, çeyrek altın bugün kaç TL oldu? Gram altın fiyatları ne durumda? 9 Aralık 2025 Salı gününe ait gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatları belli oldu. İşte altın yatırımcılarının beklediği tablo…

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.728,97TL

GRAM ALTIN SATIŞ:

5.729,76TL

Canlı altın fiyatları 7 Aralık 2025

9 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,50 (Alış) - 42,58 (Satış)

◼EURO: 49,49 (Alış) - 49,66 (Satış)

◼STERLİN: 56,53 (Alış) - 56,88 (Satış)

Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (7 Aralık)

FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlü şekilde devam etmesine karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın olası "şahin" tondaki açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin yaklaşık yüzde 87 düzeyinde fiyatlandığını belirtiyor.

Jeopolitik gelişmeler de piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına yeterli önemi vermediği yönündeki açıklamaları yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendiriyor.

ABD'de yayımlanan kritik ekonomik veriler ise Fed'in çarşamba günü faiz indirimi açıklama ihtimalini artırdı. Eylülde tüketici harcamalarının ılımlı bir artış göstermesine rağmen, üçüncü çeyrek verileri ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri verdi. Ayrıca özel sektör istihdamı, son iki buçuk yılın en sert düşüşünü kaydederek dikkat çekti.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (9 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.729,12₺

Gram Altın Satış: 5.729,91₺

Çeyrek Altın Alış: 9.411,00

Çeyrek Altın Satış:9.503,00

Yarım Altın Alış: 18.823,00

Yarım Altın Satış: 19.006,00₺

Tam Altın Alış: 37.189,31₺

Tam Altın Satış: 37.923,41₺

Ata Altın Alış: 38.351,48₺

Ata Altın Satış: 39.319,36₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.267,87

22 Ayar Bilezik Satış: 5.307,76₺

Gümüş Alış: 79,56₺

Gümüş Satış: 79,64₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 9 Aralık Salı günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı!
Cimbom ilk 24 için sahaya çıkacak!
Galatasaray’dan resmi açıklama! Yıldız futbolcu Monaco maçında yok
Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı!
Galatasaray'dan stoper harekatı!
