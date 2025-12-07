CANLI SKOR ANA SAYFA
TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 160. bölüm full izleme linki

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 160. bölüm full izleme linki

Teşkilat, temposu hiç düşmeyen hikayesiyle bu akşam bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Aksiyonun, gerilimin ve stratejik hamlelerin iç içe geçtiği yapım, yeni bölümünde sürpriz gelişmelerle tansiyonu yeniden en üst seviyeye taşıyacak. Diziyi yakından takip eden izleyiciler ise şimdiden “Teşkilat 160. bölüm izle” ve “Teşkilat yeni bölüm izleme linki” gibi aramalarla bölümle ilgili tüm ayrıntılara ulaşmaya çalışıyor. Peki, merakla beklenen Teşkilat yeni bölüm ne zaman ekrana geliyor? İşte Teşkilat 160. bölümüne dair tüm merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 13:53 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 13:16
TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 160. bölüm full izleme linki

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 160. bölümüyle bu akşam izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Yeni bölüme kısa süre kala diziseverler, "Teşkilat 160. bölüm izle" ve "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Heyecan dolu bölümde ekip, geçmişten gelen izlerle yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Devletin güvenliğini tehdit eden yeni düşmana karşı verilen mücadelede adeta nefesler tutulacak. Sürpriz gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler, izleyiciyi ekran başından ayırmayacak gibi görünüyor. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Teşkilat son bölüm

Teşkilat tüm bölümler için tıklayınız.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer.

Teşkilat son bölüm izle

Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir.

Teşkilat yeni bölüm

Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.

Teşkilat yeni bölüm izle

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen dizisi 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.

Teşkilat 160. bölüm

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

Teşkilat 160. bölüm izle

