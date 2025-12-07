TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 160. bölüm full izleme linki

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 160. bölümüyle bu akşam izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Yeni bölüme kısa süre kala diziseverler, "Teşkilat 160. bölüm izle" ve "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Heyecan dolu bölümde ekip, geçmişten gelen izlerle yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Devletin güvenliğini tehdit eden yeni düşmana karşı verilen mücadelede adeta nefesler tutulacak. Sürpriz gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler, izleyiciyi ekran başından ayırmayacak gibi görünüyor. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Teşkilat tüm bölümler için tıklayınız. TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer. Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir. Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?