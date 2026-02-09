CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Aynı Yağmur Altında 1. bölüm izle! Yeni bölüm yayınlandı mı? atv canlı izle

Aynı Yağmur Altında 1. bölüm izle! Yeni bölüm yayınlandı mı? atv canlı izle

atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altıda 1. bölümü ile diziseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa ile Ali'nin yaşadığı aşk ikisinin de felaketi olurken, usta isimlerle genç yıldızları aynı kadroda buluşturan yapım hakkında araştırmalar devam ediyor. Özellikle, "Aynı Yağmur Altında yeni bölüm yayınlandı mı?" ve "Aynı Yağmur Altında 1. bölüm nasıl izlenir?" soruları merak ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 20:13
Aynı Yağmur Altında 1. bölüm izle! Yeni bölüm yayınlandı mı? atv canlı izle

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İnsan hakları mücadelesine adanmış bir hayat süren Rosa ile Ali arasında filizlenen aşk, zamanla her ikisi için de yıkıcı bir sürece dönüşüyor. Deneyimli oyuncularla genç yetenekleri aynı projede buluşturan dizi, yayınlanır yayınlanmaz merak konusu oldu. Diziseverler özellikle "Aynı Yağmur Altında yeni bölüm yayınlandı mı?" ve "Aynı Yağmur Altında 1. bölüm nasıl izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

Aynı Yağmur Altında yeni bölüm

AYNI YAĞMUR ALTINDA YENİ BÖLÜM İZLE

AYNI YAĞMUR ALTINDA 1. BÖLÜMDE NE OLDU?

Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir. Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.

Aynı Yağmur Altında yeni bölüm konusu

Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur. Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.

Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosu

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCUSU KADROSU

Aynı Yağmur Altında dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

Aynı Yağmur Altında son bölüm

Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt).

Aynı Yağmur Altında konusu ne?

AYNI YAĞMUR ALTINDA KONUSU NE?

Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan Kante sözleri!
F.Bahçe - Gençlerbirliği | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Netanyahu panikledi! İran'la diplomasi yürüten Trump’la görüşmeyi erkene aldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-F.Bahçe maçı öncesi taraftar kararı! Trabzonspor-F.Bahçe maçı öncesi taraftar kararı! 19:51
Kadıköy, Filistin'i unutmadı! Kadıköy, Filistin'i unutmadı! 19:47
Tedesco'dan Kante sözleri! Tedesco'dan Kante sözleri! 19:32
Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı" Osimhen için flaş itiraf! "Turnuvayı sakat oynadı" 19:07
Kocaelispor Kayseri'de 3 puanı kaptı! Kocaelispor Kayseri'de 3 puanı kaptı! 18:57
Villarreal-Espanyol maçı detayları Villarreal-Espanyol maçı detayları 18:25
Daha Eski
RAMS Başakşehir transferi açıkladı! RAMS Başakşehir transferi açıkladı! 18:13
Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI 17:57
F.Bahçe - Gençlerbirliği | CANLI F.Bahçe - Gençlerbirliği | CANLI 17:46
F.Bahçe-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri 17:44
HYROX İstanbul'da gerçekleşecek HYROX İstanbul'da gerçekleşecek 17:29
TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi Corendon Alanyaspor! TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi Corendon Alanyaspor! 16:36