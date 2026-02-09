Aynı Yağmur Altında yeni bölüm fragmanı izle! 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
atv'de yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünde büyük beğeni toplayan Aynı Yağmur Altında yeni bölüm fragmanı diziseverler tarafından merak ediliyor. İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmazken, "Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı izle" konusu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle, "Aynı Yağmur Altında yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte, Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı hakkında öne çıkan detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 20:31
atv ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle izleyiciden tam not alırken gözler şimdi yeni bölüm fragmanına çevrildi. Farklı dünyalardan gelen, sırlar ve inançlarla sınanan Rosa ile Ali'nin hikâyesinde dengeler tamamen değişiyor. Yaşanacak gelişmeler öncesinde diziseverler, "Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Merak uyandıran Aynı Yağmur Altında fragmanına dair dikkat çeken ayrıntılar haberimizde...

Aynı Yağmur Altında yeni bölüm fragmanı

AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir. Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.

Aynı Yağmur Altında yeni bölüm fragmanı izle

Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur. Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.

Aynı Yağmur Altında son bölüm konusu

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU

Aynı Yağmur Altında oyuncular: Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt).

Aynı Yağmur Altında oyuncuları

