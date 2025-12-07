CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI | 7 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI | 7 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmiyor. Son 6 haftanın en yüksek seviyesine tırmanan değerli metal, haftayı da güçlü bir yükselişle noktaladı. ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin artması, altının yukarı yönlü ivmesini daha da belirgin hale getirdi. Gram altın ise aralık ayının ilk haftasını 5 bin 850 TL bandına yakın seviyelerde tamamlayarak yatırımcının yüzünü güldürdü. Peki, 7 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 7 Aralık Pazar altın fiyatlarında son gelişmeler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI | 7 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında açıklayacağı faiz kararında indirim beklentisinin artması, altın fiyatlarında yükselişi tetikledi. Son 6 haftanın zirvesine yerleşen altının onsu, uluslararası piyasalarda haftayı 4 bin 258 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5 milyon 850 bin lira oldu. Haftayı yükselişle açan ve kapatan değerli madende son durum, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 7 Aralık Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.745,37 TL

GRAM ALTIN SATIŞ:

5.746,23 TL

Canlı altın fiyatları 7 Aralık 2025

7 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,52 (Alış) - 42,53 (Satış)

◼EURO: 49,55 (Alış) - 49,57 (Satış)

◼STERLİN: 56,45 (Alış) - 56,73 (Satış)

Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (7 Aralık)

PİYASALAR GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,81 puan artarak 11.007,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,06 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.923,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.909,34 puanı, en yüksek 11.015,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 81,24 puan ve yüzde 0,69 artışla 11.911,37 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,34, mali endeks yüzde 0,99, ve sanayi endeksi yüzde 0,86 ve hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 24'ü geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 258 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 258 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5 milyon 850 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,98 bileşik getirisi yüzde 38,04 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3309, satışta 42,5006 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3474, satışta 42,5171 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1656, sterlin/dolar paritesi 1,3355 ve dolar/yen paritesi 155,163 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 63,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (7 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.745,37₺

Gram Altın Satış: 5.746,23

Çeyrek Altın Alış: 9.442,00

Çeyrek Altın Satış:9.509,00

Yarım Altın Alış: 18.885,00

Yarım Altın Satış: 19.017,00₺

Tam Altın Alış: 37.653,00₺

Tam Altın Satış: 37.883,00₺

Ata Altın Alış: 38.667,00

Ata Altın Satış: 38.890,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.269,46

22 Ayar Bilezik Satış: 5.505,37

Gümüş Alış: 79,80₺

Gümüş Satış: 79,85₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Aralık Pazar günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı!
G.Saray'ın planı hazır! Icardi'nin yerine...
DİĞER
Gençlerbirliği'nde kaos! Volkan Demirel istifa ediyor: Mehmet Kaya yoksa ben de yokum
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:21
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:20
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:01
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 01:01
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:00
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 00:58
Daha Eski
G.Saray Bursa'da kayıp! G.Saray Bursa'da kayıp! 00:37
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı 00:33
Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! 00:07
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! 00:07
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! 00:07
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:07