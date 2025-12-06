CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor. Real Betis - Barcelona maçı, 6 Aralık'ta oynanacak. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde “Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 08:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Real Betis - Barcelona maçını canlı izlemek için tıklayın!

La Liga'nın 6 Aralık 2025 fikstüründe yer alan Real Betis - Barcelona maçı, haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverler, maç öncesi "Real Betis Barcelona canlı izle", "Maç ne zaman başlayacak?", "Hangi kanal yayınlayacak?" gibi aramalarla detayları öğrenmek istiyor. Barcelona, güçlü kadrosuyla deplasmanda üç puanı hedefliyor. Real Betis ise iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz peşinde. İki takımın daha önce oynadığı mücadeleler rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Karşılaşma, resmi yayıncı platform üzerinden canlı ve HD kalitede ekranlara gelecek.

REAL BETIS-BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN?

Real Betis-Barcelona maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

REAL BETIS-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis-Barcelona maçı, saat 20:30'da başlayacak.

REAL BETIS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis ile Barcelona arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Real Betis Sevilla-Barcelona maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

REAL BETIS VS BARCELONA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Sörloth heyecanı! Önümüzdeki hafta...
"İğne ipliğinden fil geçirdi"
DİĞER
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı...
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Buruk'tan penaltı isyanı!
Tedesco'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! 09:16
İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı hangi kanalda? İkas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor maçı hangi kanalda? 08:36
"İğne ipliğinden fil geçirdi" "İğne ipliğinden fil geçirdi" 08:34
Buruk'tan penaltı isyanı! Buruk'tan penaltı isyanı! 00:53
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! 00:53
Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! 00:53
RAMS Park'ta penaltı itirazları! RAMS Park'ta penaltı itirazları! 00:53
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:53
Lider evinde son nefeste! Lider evinde son nefeste! 00:53
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 00:53
G.Saray’da Lemina şoku! G.Saray’da Lemina şoku! 00:53