MasterChef Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak?

MasterChef Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak?

MasterChef finali ne zaman yapılacak? 2025 MasterChef Türkiye sezonu heyecan dolu bölümleriyle devam ederken final takvimi izleyicilerin merak ettiği konuların başında geliyor. Peki MasterChef şampiyonu ne zaman açıklanacak? Final bölümü ve tarihine dair son bilgiler haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 08:57
MasterChef Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak?

2025 MasterChef finali için geri sayım başladı! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için kıyasıya rekabet ediyor. Sezonun en kritik bölümüne yaklaşırken izleyiciler de "MasterChef finali hangi gün, ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda finale kalacak isimler belirleniyor. Peki MasterChef şampiyonu ne zaman açıklanacak? Final bölümü ve tarihine dair son bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, MasterChef Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak? İşte detaylar!

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

MasterChef finalistleri Özkan ve Sezer olarak canlı yayınlanacak büyük finalde şampiyonluk için yarışmaya hak kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin 06.12.2025 tarihli büyük finalinin tanıtımı yayınlandı.

MASTERCHEF 6 ARALIK FİNAL TANITIMI YAYINLANDI

ATV CANLI YAYIN

