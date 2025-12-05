CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 4 Aralık MasterChef kazananı!

MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 4 Aralık MasterChef kazananı!

MasterChef’te finale doğru adım adım yaklaşılırken rekabet giderek kızışıyor.4 Aralık tarihli bölümde yarışmacılar finale çıkmak için kıyasıya mücadele verdi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı finale adını yazdırırken, kupaya bir adım daha yaklaştı. İzleyiciler, “MasterChef’te ilk finalist kim oldu?” sorusunu araştırırken, programda yaşananlar gündem oldu. İşte, MasterChef son bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:55 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 09:27
MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 4 Aralık MasterChef kazananı!

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar şampiyonluk yarışına doğru ilerlerken, ilk finalist olmak için verilen mücadeleleri ile izleyicileri ekran başına kilitledi. 4 Aralık bölümünde hem yaratıcılık hem de teknik beceri açısından zorlu etaplar yaşandı. Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda günün en başarılı tabağı seçildi ve ilk finalist belli oldu. Yarışmanın takipçileri, "MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 4 Aralık kim kazandı?" sorularının yanıtını merak ederken, kazanan yarışmacı kupa için büyük avantaj elde etti. İşte, 4 Aralık Perşembe MasterChef son bölümü kazananı...

MasterChef ilk finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE CEKETİ ALAN YARIŞMACILAR

MasterChef'te ceketi alan yarışmacılar; Özkan, Çağatay, Sezer, Hakan oldu. Şampiyonluk için mücadele eden isimlerden ilk finalistin kim olacağı ise büyük bir heyecanla takip ediliyordu.

MasterChef ceketi alan yarışmacılar

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'in ilk finalisti Özkan oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

MasterChef son bölüm kazananı

