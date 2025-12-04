Deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede? 4 Aralık AFAD, Kandilli

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika deprem haberleri... 4 Aralık Perşembe günü ülke genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fay hatları üzerine kurulu ülkemizde sismik hareketler sıklıkla görülürken günün ilk saatlerinden sabaha dek ülke genelinde, tamamı küçük ölçekli olmak üzere 30'a yakın sarsıntı kaydedildi. Bunlardan en dikkat çekenleri Akdeniz, Kıbrıs Rum kesimi ve Türkiye-İran sınır bölgesinde kaydedilirken 4 Aralık son depremler listesini sizler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 07:12
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. 4 Aralık Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren küçük ölçekli 30'a yakın sarsıntı kayıtlara geçti. Sürekli devam eden sismik hareketlilik sebebiyle meydana gelen düşük şiddetteki depremler, vatandaşlar tarafından hissedilmezken bu kayıtlardan en önemlileri Akdeniz'deki 3,2 ve Türkiye-İran sınır bölgesindeki 3,5 şiddetindeki sarsıntılar oldu. İşte detaylar...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, ülkemiz 4 Aralık Perşembe gününe de sarsıntılarla başladı. Gece saat 02.43'te Türkiye-İran sınır bölgesinde kaydedilen sarsıntı, Van'daki bazı ilçelerden de hissedildi. Şiddeti 3,5 olarak ölçülen deprem, yerin 5.0 km derinliğinde kaydedildi. 05.19!da ise bu kez Kuzey Kıbrıs'ta bir sarsıntı yaşandı. 3,0 şiddetindeki bu depremden 44 saniye sonra ise Akdeniz merkezli 3,2 şiddetinde başka br deprem kayıtlara geçti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ için tıklayın

AFAD son depremler listesi 4 Aralık 2025

👉 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ için tıklayın👈

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 4 Aralık 2025

