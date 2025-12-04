CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Asgari ücret toplantı tarihi belli oldu! İlk toplantı 12 Aralık'ta!

Asgari ücret toplantı tarihi belli oldu! İlk toplantı 12 Aralık'ta!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için geri sayım başladı. Aralık ayının gelişiyle birlikte ülkedeki en önemli gündem maddesi asgari ücret olurken 2026'nın Ocak ayında güncellenecek maaşlara yüzde kaç zam yapılacağı merakla bekleniyor. Hükümet, işçi ve işveren kanadından temsilcilerin bir arada gerçekleştireceği 4 toplantıdan çıkacak sonuçla birlikte, enflasyon rakamları da dikkate alınarak asgari ücret zammı belirlenecek. Hali hazırda net tutarı 22 bin 104 TL olan asgari ücret için masadaki rakamlar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret toplantılarının Aralık ayında start alacağını açıklarken arama motorlarında sorgulanan 'Asgari ücret toplantıları ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabını ve konuşulacak rakamları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 08:58 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 08:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Asgari ücret toplantı tarihi belli oldu! İlk toplantı 12 Aralık'ta!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında yapılacak zam oranını belirlemek için toplantılarına ne zaman başlayacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu. Ülkemizde asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon vatandaşı doğrudan, diğer herkesi ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı için masaya yatırılacak rakamlar belli oldu. İşte 2026 asgari ücrete dair merak edilenler ve son gelişmeler...

206 asgari ücret toplantısı ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücret toplantılarının Aralık ayının başlarında yapılacağını duyurmuştu. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz toplanarak, işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya gelecek. Bu süreçte; temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten, optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantı ne zaman?

BAKAN IŞIKHAN'DAN TARAFLARA KATILIM ÇAĞRISI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarına katılmayacağını bildiren TÜRK-İŞ'in açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm tarafların masada bulunması çağrısı yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı için geçerli olan asgari ücreti eleştirmiş ve düzenleme yapılmadığı müddetçe Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacakalarını duyurmuştu. 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranının belirlenmesi için takvim netleşirken Bakan Işıkhan, taraftların tamamına katılım çağrısı yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret görüşmelerini yakın zamanda başlatacağız. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımız yakın zamanda resmi davetimizi göndereceğiz. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

2025 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMANDI?

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirmişti. Toplantıların ardından varılan netice ile asgari ücret yüzde 30 oranında zamlanarak 22 Bin 104 Lira oldu. 2025 yılı asgari ücret zammını belirlemek için yapılan toplantıların tarihleri ise şöyleydi:

1. TOPLANTI: 10 Aralık 2024

2. TOPLANTI: 16 Aralık 2024

3. TOPLANTI: 19 Aralık 2024

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak. Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılır ve artış yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.

Zam OranıZamlı NET Asgari ÜcretZamlı BRÜT Asgari Ücret
%1024.314 TL28.605
%1525.419 TL29.905
%2026.524 TL31.206
%2527.630 TL32.506
%3028.735 TL33.806
%3529.840 TL35.106
%4030.945 TL36.407
%4532.050 TL37.707
%5033.156 TL39.007

2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ASpor CANLI YAYIN

Reklam / İdefix
G.Saray, Lookman'ın alternatifini buldu!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Adliyedeki 154 milyonluk soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Çöp poşetinde 154 milyon!
G.Saray'da Nino sesleri!
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25
Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? 01:25
Şampiyon F.Bahçe Opet! Şampiyon F.Bahçe Opet! 01:25
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 01:25
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 01:25
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:25
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 01:25