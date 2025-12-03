MasterChef’te 3. ceketi kim aldı? 2 Aralık MasterChef kazananı belli oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar final haftasına doğru ilerlerken 3. şef ceketi için verilen mücadele izleyicileri ekran başına kilitledi. 2 Aralık bölümünde hem yaratıcılık hem de teknik beceri açısından zorlu etaplar yaşandı. Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda günün en başarılı tabağı seçildi ve 3. ceket sahibini buldu. Yarışmanın takipçileri, "MasterChef'te 3. ceketi kim aldı? 2 Aralık kim kazandı?" sorularının yanıtını merak ederken, kazanan yarışmacı final için büyük avantaj elde etti. Peki, Masterchef'te 3. ceketi kim aldı? 2 Aralık MasterChef'te kazanan kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE CEKETİ ALAN YARIŞMACILAR

İlk ceketin sahibi Çağatay olurken, ikinci ceketi kazanan isim Sezer oldu.

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye 2025'te ceketin üçüncü sahibi Özkan oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor, Türk mutfağının önde gelen şeflerinden, araştırmacı yemek yazarlarından ve televizyon programcılarından biridir. 1978 yılında Kilis'te doğan Akkor, özellikle Anadolu mutfağı, Osmanlı ve Selçuklu dönemi yemek kültürü üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınmaktadır. Yıllar boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerini dolaşarak yöresel tarifleri toplamış, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri kayıt altına alarak gastronomi literatürüne önemli katkılar sağlamıştır.

Anadolu'nun köklü lezzetlerini geleceğe taşımayı misyon edinen Akkor'un arşivinde on binlerce yemek tarifi bulunduğu bilinmektedir. Yazdığı kitaplar hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgi görmüş, "Selçuklu Mutfağı" kitabı gastronomi dünyasının prestijli ödüllerinden Gourmand Cookbook Awards'ta dünya birinciliği kazanmıştır. "Osmanlı Mutfağı", "Anadolu Mutfağı" ve "Evliya Çelebi'nin Yolundan" gibi eserleri geniş okuyucu kitlelerine ulaşmıştır.

Televizyon programlarıyla da tanınan Ömür Akkor, farklı kanallarda hazırlayıp sunduğu kültür ve yemek programlarında Anadolu'nun gastronomik mirasını anlatmış, yöresel ürünleri ve geleneksel pişirme yöntemlerini izleyicilere aktarmıştır. Modern gastronomi tekniklerini kullanmaktan ziyade, otantik pişirme yöntemlerine, doğal malzemelere ve geleneksel mutfak kültürünün korunmasına önem veren Akkor, bu yönüyle Türkiye'nin en özgün şeflerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Ömür Akkor, hem aşçılık hem de araştırmacılık kimliğiyle Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılmasına büyük katkı sağlayan, gastronomi alanında saygın bir isim olmayı sürdürmektedir.

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, Türkiye'nin en tanınan şeflerinden ve televizyon yüzlerinden biridir. 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen Amani'nin annesi Türk, babası ise İran'ın Reşt kentindendir. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlayan Amani, lise yıllarının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünü tamamlamıştır. Ancak gastronomiye olan ilgisi ağır basınca kariyerini tamamen mutfak üzerine kurmaya karar vermiştir.

Üniversite sonrası Güney Afrika'ya giderek Le Cordon Bleu'de üç yıl boyunca profesyonel aşçılık eğitimi alan Amani, eğitiminin ardından staj yaptığı restoranda çalışmaya başlamış ve kısa süre içinde baş aşçı pozisyonuna yükselmiştir. Türkiye'ye dönüşünde İstanbul'un önde gelen restoranlarında Executive Chef olarak görev almış; özellikle Chilai Restaurant'taki çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.

2011 yılında "Yılın En Yaratıcı Şefi" ödülüne layık görülen Hazer Amani, bu başarısıyla geniş bir kesimin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesine ulaşan MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yaparak popülerliğini daha da artırmıştır.

Sadece usta bir şef olmakla kalmayan Amani, aynı zamanda menü danışmanlığı yapar, gastronomi üzerine eğitimler verir ve sürdürülebilir mutfak kültürü üzerine çalışmalar yürütür. Hem klasik hem modern mutfak tekniklerini bir araya getiren yaklaşımıyla günümüz gastronomisinin öne çıkan isimlerinden biri olmayı sürdürmektedir.