Gökhan Gönül için mahkemeden karar çıktı

Gökhan Gönül için mahkemeden karar çıktı

Borsada manipülasyon soruşturmasında göz altına alınan ve adliyeye sevk edilen eski futbolcu Gökhan Gönül için mahkemeden karar çıktı.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 19:03 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 19:26
Gökhan Gönül için mahkemeden karar çıktı

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Göz altına alınan isimler arasında eski futbolcu Gökhan Gönül de yer aldı.

GÖKHAN GÖNÜL'E EV HAPSİ

Borsada manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anasayfa
