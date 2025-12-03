Casper, TBD Kamu-BİB’28 ve BİMY’32 Bütünleşik Etkinliğinin ana sponsoru oldu

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 28. Kamu Bilişim Platformu (Kamu-BİB) ve 32. Bilişim Yöneticileri Toplantısı'nın (BİMY) bütünleşik etkinliği kapsamında ana sponsor olan Casper, kurumsal çözümlerini etkinlik katılımcılarıyla buluşturdu. Bu yıl 27 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen etkinlikte, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve girişimciler bir araya geldi.

"Dijital geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz"

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şunları söyledi:

"Türkiye Bilişim Derneği gibi kamu sektörünün ortak vizyon etrafında buluştuğu bu değerli etkinlikte ana sponsor olarak yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kamu kurumlarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu güvenilir, yüksek performanslı ve sürdürülebilir bilişim çözümlerini sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. Yapay zeka destekli yeni nesil ürünlerimizle verimliliği artırmayı, iş süreçlerini hızlandırmayı ve kurumların teknoloji yatırımlarına uzun vadeli değer katmayı amaçlıyoruz. Casper olarak güçlü, yerli üretim altyapımız ve yaygın servis ağımızla kamunun dijital geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Yapay zeka ve sürdürülebilir dijital dönüşüm teknolojileri ele alındı

"Bilişimin Yeni Sınırları: Standartlar ve Sürdürülebilirlik" ana temasıyla düzenlenen etkinlikte; yapay zeka standartları, sürdürülebilir dijital dönüşüm ve teknolojinin iş süreçlerine etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Etkinliğin ana sponsoru Casper, etkinlik alanındaki standında yeni nesil iş bilgisayarlarını sergileyerek ziyaretçilerini ağırladı. Stantta öne çıkan ürünler arasında, şık tasarımı ve yüksek parlaklık seviyesiyle üstün bir kullanım deneyimi sunan Nirvana S200 yer aldı. Hafif ve ince tasarımıyla taşınabilirlik sağlayan, kurumsal iş süreçlerinin profesyonel ihtiyaçlarına yanıt veren NevoPro P40, yüksek performansı ve güvenilirliğiyle dikkat çekti. OLED ekran teknolojisi sayesinde canlı renkler ve yüksek kontrast sunan, manyetik klavyeli kılıf ve stylus desteğiyle üretkenliği artıran Casper PAD H10 Pro da ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

Casper ayrıca standını ziyaret eden katılımcılara çeşitli sürpriz hediyeler sundu.

Katılımcılarla bire bir etkileşim sağlandı

Etkinlik boyunca yaklaşık bin katılımcıyı standında ağırlayan Casper, kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirerek kamuya özel geliştirdiği çözümler hakkında kapsamlı bilgi paylaştı. Dijital dönüşüm süreçlerinde verimliliği artırmaya yönelik ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı bu görüşmelerde, kamu ihtiyaçlarına özel projeler ve potansiyel iş birliği fırsatları da ele alındı.

Yapay zeka ile iş süreçlerinde maksimum verimlilik

Casper'ın yeni nesil iş bilgisayarları, yapay zeka destekli performanslarıyla iş süreçlerinde doğrudan verimlilik artışı sağlıyor. Fotoğraf düzenleme işlemlerini yüzde 50'ye kadar, video ve içerik üretimini ise yüzde 65'e kadar hızlandıran bu cihazlar; görüntülü konferans ve akış işlemlerinde yüzde 36'ya kadar, diğer iş süreçlerinde ise yüzde 34'e kadar güç tasarrufu sunarak kurumların operasyonel yükünü azaltıyor.

Yeni 255H işlemcili modeller, çoklu görevlerde yüzde 33 daha fazla çekirdek ve yüzde 66 daha yüksek yapay zeka işlem gücüyle öne çıkarken; yüzde 7 daha hızlı DDR5-5600 bellek ve 5.1 GHz'e kadar ulaşan saat hızı sayesinde yoğun iş yüklerinde dahi kesintisiz performans sağlıyor.

Casper, güçlü kurumsal satış yapısı, yüksek donanım performansı, hızlı servis ağı ve kaliteli hizmet anlayışıyla işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Ziyaretçiler ise standı ziyaret ederek yeni nesil iş bilgisayarlarını deneyimleme ve üretkenliklerini artırma fırsatı yakaladı.

