Aralık 2025 kira artış oranı belli oldu | Enflasyona göre kira zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 Aralıık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'nin belli olmasıyla birlikte Aralık ayında kira artış oranı da netleşti. Sözleşmesi Aralık ayında yenilenecek binlerce kiracı ve ev sahibi, Aralık ayı kira artış oranını hesaplamak isterken Kasım ayında yüzde 37,15 olan kira zam oranı, Aralık ayında ise düşüşe geçti. İşte Aralık ayı kira zammı hesaplama...

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Kasım ayında enflasyon belli oldu.Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 35,91 olarak hesaplandı. Kasım ayında ise zam oranı yüzde 37,15 olmuştu.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL (1000x15=15000/150=150 TL) olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

2025 ARALIK AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Örnek Konut Kirası: 15.000 TL Kira Artış Oranı: 35,91 Ekim 2025 Kira Artış Tutarı: 5.386 TL Ekim 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 20.386TL

Örnek Konut Kirası: 20.000 TL Kira Artış Oranı: 35,91 Ekim 2025 Kira Artış Tutarı: 7.182 TL Ekim 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 27.182 TL

Örnek Konut Kirası: 25.000 TL Kira Artış Oranı: 35,91 Ekim 2025 Kira Artış Tutarı: 8.977 TL Ekim 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 33.977 TL

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL Kira Artış Oranı: 35,91 Ekim 2025 Kira Artış Tutarı: 10.773TL Ekim 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 40.773 TL

Örnek Konut Kirası: 35.000 TL Kira Artış Oranı: 35,91 Ekim 2025 Kira Artış Tutarı: 12.568 TL Ekim 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 47.568 TL