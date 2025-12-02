Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Aralık Salı Süper Loto sonuçları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli Piyango İdaresi tarafından 2 Aralık Salı günü yapılacak olan Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bu haftanın talihlisine ödül olarak tam 6 milyon 75 bin 817 TL. 60 numaradan 6 tanesinin doğru bilinmesi halinde kazananın büyük ikramiyeyi aldığı Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto ne kadar devretti? İşte, 2 Aralık 2025 Salı Süper Loto sonuçları...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 21:54
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. 60 numara içinden seçilen 6 tanesinin doğru bilen kişinin 6 milyon lirayı aşkın büyük ödüle kavuşacağı çekiliş, 2 Aralık Salı akşamı düzenlenecek. Çekilişin ardından talihli kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. Milli Piyango İdaresi, 2 ve üzeri sayıyı doğru tahmin edenlere de farklı miktarlarda ikramiye ödemesi yapıyor. İşte Süper Loto 2 Aralık Salı sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 ARALIK 2025 SALI

Süper Loto çekiliş sonuçları 2 Aralık Salı akşamı saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayımlandı.

SÜPER LOTO 2 ARALIK KAZANAN NUMARALAR

2 - 9 - 16 - 19 - 29 - 52

Süper Loto çekiliş sonucu 2 Aralık Salı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı!
Maxi Lopez’den Mauro Icardi’ye sert sözler! “Tokadı hak eden biri varsa...”
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Çaykur Rizespor farklı turladı!
