Samsun'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD

Ziraat Türkiye Kupası
AFAD. 15 Şubat Pazar günü saat 00.20'de Samsun'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatandaşlar "Samsun'da deprem mi oldu?", "Samsun'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD tarafından paylaşılan Samsun depremi hakkında öne çıkan veriler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 00:41 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 00:46
SON DAKİKA DEPREM | 15 Şubat Pazar günü saat 00.20'de Samsun'da deprem meydana gelirken, kısa süreli paniğe neden oldu. Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılırken, sarsıntının çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Gece saatlerinde yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar, depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrenmek için araştırmalara yöneldi. "Samsun'da deprem mi oldu?", "Kaç büyülüğünde oldu?" ve "Merkez üssü neresi?" soruları arama motorlarında üst sıralara çıktı. İşte detaylar...

SAMSUN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 00.28'de Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Vezirköprü olarak belirtilen sarsıntının, 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Samsun depremi verileri ise şu şekilde:

