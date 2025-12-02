CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı | 61. bölüm fragman izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı | 61. bölüm fragman izle

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, seyircilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Tarihin akışını değiştiren büyük lider Fatih Sultan Mehmed'in mücadelesi ve yaşadığı dönemin atmosferini başarılı şekilde ele alan dizinin 61. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Son öblümde Pontus kuşatmasında bir yandan düşmanla, bir yandan da ordu içindeki ihanetle uğraşan Sultan Mehmed'in stratejik hamleleri, izleyicileri hayran bıraktı. Peki yeni bölümde neler olacak? TRT1'in sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 09:02 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 09:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı | 61. bölüm fragman izle

Miray Yapım imzalı, yönetmenliğini Şafak Bal ve Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ozan Bodur, Enes Şengönül, Cihan Bozkaya, Fatih Güler ve Yasin Usta'nın kaleme aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı, TRT1 ekranlarından seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul'un fatihi Sultan Mehmed'in hayatını konu edinen dizinin 61. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için 'Mehmed: Fetihler Sultanı 61. bölüm fragmanı' haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı 61. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Sultan Mehmed, hem dış hem iç tehditle yüzleşiyor

Pontus kuşatmasının en çetin anlarında Sultan Mehmed, yalnızca surların ardındaki düşmanla değil, ordunun içinde belirebilecek ihanet ihtimaliyle de kararlı bir şekilde mücadele eder. Bu durum, özellikle Vlad Tepeş'in de aralarında bulunduğu birçok ismin sorgulandığı gergin yüzleşmeleri beraberinde getirir; geçmişin gölgesinde kalan hesaplar yeniden gündeme taşınır.

TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı

Osmanlı birlikleri cephede ölümcül tuzaklarla karşı karşıya kalıyor

Ön saflarda çarpışan Osmanlı askerleri, Draven'in kurduğu kanlı düzeneklere ve Komnenos'un beklenmedik manevralarına karşı koymaya çalışır. Sarp arazide ilerleyen akıncılar ve paşalar, ağır kayıpların kıyısına gelir. Her adımın riski artarken verilen her kararın yükü de daha fazla hissedilir.

Mehmed: Fetihler Sultanı 61. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Mehmed Fetihler Sultanı 61. bölüm fragmanı izle

Saray ve cephe arasında gizli anlaşmalar

Bu karmaşık süreçte bazı kapılar gizli pazarlıklara, bazıları ise tehlikeli ihanet olasılıklarına aralanır. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi hatlarında can pahasına mücadele ederken, Sultan Mehmed'in vereceği tek bir hüküm hem şehrin hem de ordunun yazgısını belirleyecek güce ulaşır.

Savaşın kaderi Pontus surlarında değişiyor

Sabahın doğuşuyla Pontus surlarında hareketlilik artar. Beklenmedik bir kişinin hamlesiyle açılan kapı, meydanı bir anda Osmanlı askerinin yiğitliğinin ve düşmanın son hamlelerinin çarpıştığı bir savaş alanına dönüştürür; böylece kuşatmanın sonucu yeni bir dönüm noktasına taşınır.

ASpor CANLI YAYIN

Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi...
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri!
Usta yazarlar dev maçı yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! 09:01
Usta yazarlar dev maçı yorumladı! Usta yazarlar dev maçı yorumladı! 09:00
Muş SK-Konyaspor maçı detayları Muş SK-Konyaspor maçı detayları 08:58
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:41
Dev derbide kazanan çıkmadı! Dev derbide kazanan çıkmadı! 00:41
Derbi sonu özlenen görüntüler! Derbi sonu özlenen görüntüler! 00:41