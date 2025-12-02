Dünya Engelliler Günü ne zaman? Engelliler Günü sözleri ve resimli mesajları

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve dezavantajlı bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım gibi temel haklara erişiminde eşit haklara sahip olması için farkındalık yaratma amacıyla her yıl aynı tarihte anılan bir gündür. Toplumsal yaşamda engellerin kaldırılması ve erişilebilirlik standartlarının artırılması için çeşitli projeler ve kampanyaların yürütüldüğü bu önemli günde, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle farkındalık etkinlikleri, seminerler ve sosyal medya kampanyaları ile farkındalığın artırılması amaçlanır. Peki Dünya Engelliler Günü ne zaman? İşte Engelliler Günü sözleri ve resimli mesajları...

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Engelliler Günü, her yıl 3 Aralık tarihinde kutlanmaktadır. Bu önemli gün, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi olarak ilan edilmiştir. Amaç, engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak, eşitlik ve erişilebilirlik konusundaki sorunlara vurgu yapmaktır. 2025 yılında da Dünya Engelliler Günü 3 Aralık Çarşamba gününe denk gelmektedir.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE RESİMLİ MESAJLARI

🔴Engeller, yalnızca fiziksel olabilir; sevgi, anlayış ve destekle her engel aşılır. Dünya Engelliler Günü'nde herkesi farklılıklarıyla kabul etmeye davet ediyoruz.

🔴Hayatta en büyük engel, kalplerdeki sevgisizliktir. Bugün sevgiyle yaklaşmak, fark yaratmanın ilk adımıdır.

🔴Engelleri aşmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Birlikte engelleri kaldırabilir ve eşit bir yaşam alanı oluşturabiliriz.

🔴Engelli kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları anlamak, onlara değer vermekle başlar. Bugün, onlara umut ve destek olma günüdür. Kutlu olsun.

🔴Her bireyin değeri eşittir, engelli ya da engelsiz fark etmez. Bugün, engelli kardeşlerimizin hayatına dokunmak ve onları anlamak için bir fırsattır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellerin farkındayız!

🔴Engelliler, hayata karşı gösterdikleri azim ve sabırla bize ilham verir. Onların yanında olmak, dayanışmanın en güzel örneğidir.

🔴Her insan kendi hayat yolculuğunda benzersizdir; engelliler de bu yolculukta güçlü ve değerlidir. Onların yanında olmak hepimizin görevidir.

🔴Farklılıklarımız bizi ayırmaz, aksine birleştirir. Dünya Engelliler Günü'nde empati ve hoşgörüyü çoğaltalım.

🔴Dünya Engelliler Günü, engellilerin haklarını hatırlamak ve toplumda eşitliği savunmak için bir çağrıdır. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya mümkün.

🔴Sevgi, anlayış ve destekle engellerin önemi yoktur. Dünya Engelliler Günü'nde hep birlikte eşit ve adil bir dünya için adım atalım.