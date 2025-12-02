5 aylık memur enflasyon farkı: 2026 Ocak memur ve emekli maaş zammı ne kadar?

5 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? 2026 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı bu hafta açıklanıyor. Bu fark, 2026 Ocak maaş zammının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Enflasyon oranlarına göre maaşlara yapılacak artış, memur ve emeklilerin gelirlerini doğrudan etkileyecek. Ekonomistler, TÜİK verileri ve enflasyon farkı ışığında ocak ayında maaşlarda beklenen zam oranını değerlendirdi. Memur ve emekliler, zam oranı açıklanana kadar gündemi yakından takip edecek. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri için 2026 Ocak maaş zammı ilk veriler netleşti. Kesinleşen zam oranı %16,56 olurken, buna ek olarak 1.000 TL taban aylık artışı da maaşlara yansıyacak. Bu artış, memur ve emeklilerin gelirlerinde önemli bir yükseliş sağlayacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 aylık enflasyon farkı, 3 Aralık Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisi ile netleşecek. Kasım ayı enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerinin alacağı ek zam oranını doğrudan etkileyecek. Bu nedenle çalışanlar ve emekliler, açıklanacak veri için dikkatle bekliyor.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Kasım ayı enflasyon beklentisi %1,59 olarak açıklanmış durumda. TÜİK verisi de bu seviyede gerçekleşirse, memur ve memur emeklisi için oluşacak 5 aylık enflasyon farkı %6,67 olacak. Toplu sözleşme zammı olan %11 ilave edildiğinde, memur ve emeklilerin alacağı toplam zam oranı %18,41 seviyesine ulaşacak.

2026 OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyonu netleştiğinde geriye tek veri Aralık ayı enflasyonu kalacak. Yıl sonu enflasyon beklentileri ise %31-33 aralığında seyrediyor. Buna göre memur ve emekliler için Ocak zammı şöyle oluşacak:

Yıl sonu enflasyon %31 olursa, zam oranı %18,70

olursa, zam oranı Yıl sonu enflasyon %32 olursa, zam oranı %19,60

olursa, zam oranı Yıl sonu enflasyon %33 olursa, zam oranı %20,51

👉 Bu tahminler, hem memur hem de memur emeklilerinin maaşlarında yılın ilk ayında önemli bir artış yaşanacağını gösteriyor. Uzmanlar, enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle birlikte maaşların net rakamlarının da açıklanacağını belirtiyor.

KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklileri, 2026 Ocak maaş zammı ve 5 aylık enflasyon farkı açıklamaları için 3 Aralık Çarşamba TÜİK Kasım ayı enflasyon verisini bekliyor. Ocak ayındaki zam oranı, yıl sonu enflasyon oranına göre şekillenecek ve memur maaşlarına doğrudan yansıyacak.