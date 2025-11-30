Deprem mi oldu? 30 Kasım az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde sismik hareketlilik devam ediyor. Farklı bölgelerde kaydedilen depremler, vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, gün boyunca meydana gelen sarsıntıların büyüklükleri ve merkez üsleri belli oldu. Peki, az önce deprem nerede oldu? 30 Kasım 2025 Pazar günü kaydedilen depremler, merkez üsleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

Deprem ülkesi olan ülkemizde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri, gün boyunca yaşanan sarsıntıların büyüklüklerini ve merkez üslerini ayrıntılı olarak paylaşmaya devam ediyor. Özellikle aktif fay hatları üzerinde yaşayanların depreme karşı tedbirli olması gerekirken 30 Kasım Pazar gün içindeki depremler hem küçük hem de orta şiddette gözlemlendi. İşte son depremler ve detayları...

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ👈

AFAD deprem

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER👈

Kandilli deprem

