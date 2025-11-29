CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef eleme adayları 28 Kasım 2025: Dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim girdi?

MasterChef eleme adayları 28 Kasım 2025: Dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim girdi?

MasterChef Türkiye 28 Kasım 2025 bölümünde heyecan yine zirvedeydi. Yarışmacılar, hem takım hem bireysel dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler ise “MasterChef eleme adayları kim oldu?”, “28 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?” gibi soruları araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef eleme adayları 28 Kasım 2025: Dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim girdi?

MasterChef Türkiye'de 28 Kasım 2025 akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar için kritik bir aşama yaşandı. Heyecan dolu gecenin ardından eleme adayları ve dokunulmazlık kazananı belli oldu. İzleyiciler, "MasterChef 28 Kasım kim potaya gitti?" sorusunu araştırıyor. Takım mücadelesinin ardından kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Şeflerin puanlaması ile dokunulmazlık ödülünü kazanan yarışmacı açıklandı. Daha sonra yapılan oylama ile gecenin eleme potasına giren isimleri belirlendi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim girdi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 28 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Mert ve Ayla oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan mavi takım oldu.

REKLAM - D&R
Icardi’den Kadıköy mesajı!
DİĞER
Fenerbahçe yönetiminden dikkat çeken derbi kararı! Futbolculara iletildi...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam İsviçre'ye konuk! 12 Dev Adam İsviçre'ye konuk! 10:18
Beşiktaş Karagümrük'e konuk! Beşiktaş Karagümrük'e konuk! 10:16
Keçiörengücü-Iğdır FK maçı detayları! Keçiörengücü-Iğdır FK maçı detayları! 10:11
Icardi’den Kadıköy mesajı! Icardi’den Kadıköy mesajı! 10:09
Adem'li 76ers Nets'i yendi! Adem'li 76ers Nets'i yendi! 10:09
Genoa - Hellas Verona maçı yayın bilgileri! Genoa - Hellas Verona maçı yayın bilgileri! 10:02
Daha Eski
Adalı’dan Rafa Silva resti! Adalı’dan Rafa Silva resti! 09:52
Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! 09:50
Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek! Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek! 09:37
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler! Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler! 09:17
Beşiktaş’ta Uduokhai dönemi kapanıyor mu? Beşiktaş’ta Uduokhai dönemi kapanıyor mu? 09:07
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu! F.Bahçe'den dev transfer operasyonu! 09:00