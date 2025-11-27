CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? 27 Kasım Perşembe puan durumu

Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? 27 Kasım Perşembe puan durumu

Gelinim Mutfakta 27 Kasım Perşembe günü gerilim tırmanıyor. Yayımlanan fragmanda, Nursima'nın kayınvalidesi Hilal Hanım'ın "Ben çekilmek istiyorum" sözleri, herkesin ağzını açık bıraktı. Kayınvalidesine tepki gösteren Nursima gelin "Bana sormadan böyle bir karar alamaz" çıkışıyla ortalık buz keserken Fadime ile Hanife gelin arasında yaşanan tartışma da, bölümün en heyecanlı dakikalarından oldu. Peki Hilal ile Nursima yarışamdan çekildi mi? 27 Kasım Perşembe günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:47 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 09:12
Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? 27 Kasım Perşembe puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın 27 Kasım Perşembe günü yayımlanacak bölümü için nefesler tutuldu. Günün yemeği pırasa dolması olarak belirlenirken gelinlerin en güzel yemeği yapmak için yarıştığı programda, ikili sürtüşmeler yürekleri ağızlara getirdi. Yayımlanan 1724. bölüm fragmanında, Hanife'nin yemeğini yetiştiremediğini gören kayınvalidesi Fadime, gelinine sert tepki gösterdi. Bunun üzerine Hanife gelin gözyaşlarına boğulurken Nursima Hanım'ın yarışmadan çekilmek istediğini söylemesi ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI? 27 KASIM

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü henüz yayımlandığından günün birincisi belli olmadı. 27 Kasım Perşembe günü çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta 27 Kasım günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerin haksız puanlamasından dolayı 26 Kasım Çarşamba günü çeyrek altın verilmedi. Eğer çeyrek altın iptal edilmeseydi Miyase günün birincisi olarak çeyrek altını kazanacaktı. Aslı Hünel, 27 Kasım Perşembe günü iki çeyrek altın verileceğini açıkladı.

Gelinim Mutfakta 25 Kasım puan durumu! Devamını Oku BUNU DA OKU

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17-21 Kasım tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en düşük puanları alarak yarışmaya veda eden isim, Emsal gelin oldu.

Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17-21 Kasım tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanları alan isim Tuğva be Nursima oldu. Çekilen kura sonucunda bilezikleri Nursima gelin kazandı.

G.Saray'da Osimhen seferberliği!
