Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? 27 Kasım Perşembe puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın 27 Kasım Perşembe günü yayımlanacak bölümü için nefesler tutuldu. Günün yemeği pırasa dolması olarak belirlenirken gelinlerin en güzel yemeği yapmak için yarıştığı programda, ikili sürtüşmeler yürekleri ağızlara getirdi. Yayımlanan 1724. bölüm fragmanında, Hanife'nin yemeğini yetiştiremediğini gören kayınvalidesi Fadime, gelinine sert tepki gösterdi. Bunun üzerine Hanife gelin gözyaşlarına boğulurken Nursima Hanım'ın yarışmadan çekilmek istediğini söylemesi ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI? 27 KASIM

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü henüz yayımlandığından günün birincisi belli olmadı. 27 Kasım Perşembe günü çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerin haksız puanlamasından dolayı 26 Kasım Çarşamba günü çeyrek altın verilmedi. Eğer çeyrek altın iptal edilmeseydi Miyase günün birincisi olarak çeyrek altını kazanacaktı. Aslı Hünel, 27 Kasım Perşembe günü iki çeyrek altın verileceğini açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17-21 Kasım tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en düşük puanları alarak yarışmaya veda eden isim, Emsal gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17-21 Kasım tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanları alan isim Tuğva be Nursima oldu. Çekilen kura sonucunda bilezikleri Nursima gelin kazandı.