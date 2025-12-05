Mainz-Mönchengladbach maçı hakkında | Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Mainz-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mainz ile Mönchengladbach, Bundesliga'nın 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Bu sezon tek galibiyetini Augsburg deplasmanında alan ev sahibi ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini dindirerek puan kazanmanın ve küme düşme hattından kurtulmanın peşinde. Eugen Polanski'nin ekibi ise son maçında evinde Leipzig ile berabere kaldı. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 1 puanla yetinmek zorunda kalan konuk takım, deplasman galibiyetini 2. kez tatmayı umuyor. Peki Mainz-Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mainz-Mönchengladbach maçı, 5 Aralık Cuma günü oynanacak. Kızışan şampiyonluk yarışındaki kritik mücadele, MEWA Arena'da, Türkiye saati ile 22.30'da start alacak.

Mainz-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz-Mönchengladbach maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Benjamin Brand düdük çalacak.

Mainz-Mönchengladbach MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Riess; Da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Nordin, Lee; Hollerbach

Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus; Honorat, Tabakovic