Haberler Almanya Bundesliga Mainz-Mönchengladbach maçı hakkında | Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Mainz-Mönchengladbach maçı hakkında | Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bundesliga'nın 13. haftasında Mainz, Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Puan tablosunda son sırada yer alan ev sahibi ekip, puanını 9'a yükselterek küme düşme hattından sıyrılmak için mücadele edecek. Mönchengladbach ise 13 puanla yerleştiği 12. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı planlıyor. 3 maçlık galibiyet serisini Leipzig'e karşı aldığı beraberlikle noktalayan konuk ekip, yeni bir serinin ilk adımını atmak istiyor. İşte Mainz-Mönchengladbach maçı detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 13:18 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 13:22
Mainz-Mönchengladbach maçı hakkında | Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Mainz-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mainz ile Mönchengladbach, Bundesliga'nın 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Bu sezon tek galibiyetini Augsburg deplasmanında alan ev sahibi ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini dindirerek puan kazanmanın ve küme düşme hattından kurtulmanın peşinde. Eugen Polanski'nin ekibi ise son maçında evinde Leipzig ile berabere kaldı. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 1 puanla yetinmek zorunda kalan konuk takım, deplasman galibiyetini 2. kez tatmayı umuyor. Peki Mainz-Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mainz-Mönchengladbach maçı, 5 Aralık Cuma günü oynanacak. Kızışan şampiyonluk yarışındaki kritik mücadele, MEWA Arena'da, Türkiye saati ile 22.30'da start alacak.

Mainz-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz-Mönchengladbach maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Benjamin Brand düdük çalacak.

Mainz-Mönchengladbach MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Riess; Da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Nordin, Lee; Hollerbach

Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus; Honorat, Tabakovic

1
