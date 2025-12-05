Eric Garcia 2031’e kadar Barcelona'da!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya LaLiga ekibi Barcelona, iç transferde önemli bir adım atarak Eric Garcia'nın sözleşmesini uzattı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2031 yılına kadar geçerli yeni bir kontrat imzalandığı duyuruldu.

Bu sezon Barcelona formasıyla 20 maçta görev alan Garcia, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

ERIC GARCIA'NIN KARİYER YOLCULUĞU

Barcelona altyapısında yetişen Eric Garcia, 2017 yılında İngiltere temsilcisi Manchester City'nin akademisine transfer oldu. 2019'da Pep Guardiola tarafından A takıma yükseltilen Garcia, iki sezonun ardından 2021'de yetiştiği kulüp Barcelona'ya geri döndü.

2023/24 sezonunda Girona'ya kiralanarak düzenli oynama fırsatı bulan Garcia, gösterdiği performansla yeniden Barcelona'nın planlarına dahil edildi.