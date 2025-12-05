CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçeli taraftarlar derbi haftası Fenerium'dan 143 milyon 762 bin liralık ürün aldı

Fenerbahçeli taraftarlar derbi haftası Fenerium'dan 143 milyon 762 bin liralık ürün aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynanan derbi haftasında Fenerium mağazalarından 143 milyon 762 bin liralık ürün satın aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar derbi haftası Fenerium'dan 143 milyon 762 bin liralık ürün aldı

Fenerbahçe Kulübü, derbi haftasında Fenerium'ların 5 günlük ürün satış miktarını açıkladı.

Açıklamaya göre Fenerium mağazaları geçen yılın derbi haftasında 70 milyon liralık satış yaparken, bu sezon rakam iki katını geçerek 143 milyon 762 bin lira oldu.

Sarı-lacivertli kulüp birçok üründe yüzde 50'ye varan indirime giderken taraftarlar, alışverişlerinin yüzde 73'ünü indirim olmayan ürünlerden yaptı.

Toplam satışlar 2 kat artarken internet üzerinden yapılan satışlar ise 5 kat artarak rekor kırdı.

Kulüp, elde eden satış rakamları üzerine taraftarlarına teşekkür ederek "Koşulsuz ve şartsız camiamızın yanında olan ve hiçbir fedakarlıktan geri durmayan büyük Fenerbahçe taraftarlarına bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz bu eşsiz destek, bizim için her daim en büyük güç kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

