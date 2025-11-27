CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a destek! Maçı tribünden izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a destek! Maçı tribünden izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Dev Adam'ın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti. Başkan Erdoğan, maçın ardından ise soyunma odasını ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 00:43 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 00:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a destek! Maçı tribünden izledi

Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı Dünya Kupası yolundaki ilk sınavında yalnız bırakmayarak, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

MAÇIN ARDINDAN SOYUNMA ODASINI ZİYARET ETTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Dev Adam'ın galibiyeti sonrası soyunma odasında teknik heyet ve oyuncuları ziyaret etti.

